Budżet 2017. Senat przesuwa prace nad ustawą

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER

Senat rozpoczął dzisiejsze posiedzenie od punktów, które nie są związane z budżetem. Tuż przed rozpoczęciem obrad Izby zapowiedział to podczas konferencji prasowej marszałek Stanisław Karczewski.

aktualizacja 11:48

Marszałek Stanisław Karczewski poinformował, że ustawą budżetową Senat zajmie się w środę po godz. 12.30. Wcześniej senatorowie PO wnioskowali, żeby Senat nie zajmował się na tym posiedzeniu ustawami, w tym budżetem, które zostały uchwalone przez posłów 16 grudnia w Sali Kolumnowej.

Senatorowie PO przekonywali, że te głosowania były nielegalne. Jednak w głosowaniu większość senatorów zatwierdziła porządek obrad Senatu, w którym znajduje się m.in. ustawa budżetowa na 2017 r.

- Rozpoczniemy od pozostałych punktów, od punktów niebudżetowych, budżet pozostawimy po godzinie 12 - mówił wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, Karczewski na briefingu przed posiedzeniem.

Dopytywany, w jakiej sytuacji możliwie byłoby przyjęcie przez Senat poprawek opozycji do budżetu, Karczewski odpowiedział: - Zobaczymy, co będzie o godz. 12. w Sejmie, jeśli nie będzie woli ze strony partii opozycyjnych nie będziemy postępować wbrew ich woli.

- Czy będą poprawki budżetowe, czy ich nie będzie, tego jeszcze nie wiem, zobaczymy, być może jeszcze partie opozycyjne zreflektują się i być może w ostatniej chwili podejmą decyzję powrotu do propozycji Ryszarda Petru wprowadzenie poprawek przez Senat. My jesteśmy do tego przygotowani, jesteśmy na to gotowi - powiedział marszałek Senatu.

W południe ma rozpocząć posiedzenie Sejm. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej pozostają na sejmowej sali plenarnej od 16 grudnia. Utrzymują, że głosowanie nad budżetem w Sali Kolumnowej było bezprawne i domagają się jego powtórzenia na sali plenarnej.