Carlos Slim chce negocjować z USA. "Donald Trump nie jest Terminatorem"

- Trump nie jest Terminatorem, on jest negocjatorem - stwierdził meksykański miliarder Carlos Slim. Czwarty na liście najbogatszych ludzi świata zadeklarował, że jest chętny do pomocy w rozmowach między USA a Meksykiem. Chodzi o budowę muru na granicy tych dwóch krajów.

Carlos Slim zazwyczaj rzadko udziela się medialnie. Jego majątek szacuje się na ok. 50 mld dolarów. Zbił go dzięki rozwojowi swojej telekomunikacyjnej firmy Telmex, która zmonopolizowała rynek meksykański, ale działa także w wielu innych krajach Ameryki Południowej i Łacińskiej.

Teraz meksykański miliarder Carlos Slim ogłosił, że jest gotów pomóc władzom swojego kraju w negocjacjach z Donaldem Trumpem w sprawie budowy muru na amerykańsko-meksykańskiej granicy. Slim wezwał rodaków, by niezależnie od swoich politycznych sympatii, wspólnie wsparli swego prezydenta Enrique Pena Nieto. Stwierdził też, że ta solidarność już występuje.

- To najbardziej zaskakujący przykład jedności narodowej, który obserwowałem w swoim życiu - powiedział miliarder cytowany przez Reutersa.



Carlos Slim dodał, że Meksyk powinien prowadzić negocjacje z silnej pozycji, niezależnie od tego jak bardzo Donald Trump odmienił sposób prowadzenia polityki. Slim powiedział również, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest "świetnym negocjatorem".

- On jest negocjatorem, a nie Terminatorem - stwierdził.

Donald Trump zapowiedział budowę muru na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Była to jedna z jego najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej. Biały Dom ogłosił, że budowę brakującej części muru na granicy, prezydent sfinansuje nakładając cła na towary sprowadzane z Meksyku.

Amerykańska administracja rozważa podatek importowy w wysokości 20 procent. Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto odwołał zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie.

W piątek przed południem Donald Trump napisał na Twitterze, że Meksyk wystarczająco długo "wykorzystywał USA". "Ogromny deficyt handlowy i niewiele pomocy w sprawie nieszczelnej granicy - to musi się zmienić. Już!" - napisał Trump.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!