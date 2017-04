Ceny mieszkań w Polsce. Najdrożej nadal w Warszawie, największy skok cen w Łodzi

Fot. pixabay.com

Program Mieszkanie dla Młodych miesza w cenach transakcyjnych mieszkań - wynika z analizy Open Finanse i Home Broker. Na wielu mniejszych rynkach widać dynamiczne wzrosty, za którymi może stać właśnie koniec programu. Dwucyfrowe wzrosty cen mieszkań odnotowano w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie.

Porównując z cenami za metr kwadratowy sprzed roku największy skok widać w Łodzi. Metr mieszkania podrożał tam aż o 19 proc. Więcej o 12 proc. trzeba zapłacić w Bydgoszczy, a niemal o 10 proc. w Szczecinie. Wzrosły też ceny w Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Wrocławiu.

Taniej - ale nieznacznie - jest za to w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

Przeciętne ceny metra kwadratowego mieszkania w największych miastach Polski Miasto Mediana ceny za mkw. Zmiana ceny rdr Białystok 4 304 zł 5,70 proc. Bydgoszcz 4 530 zł 12,20 proc.

Gdańsk 5 400 zł 6,90 proc.

Kielce 3 739 zł brak danych Kraków 6 317 zł -3,10 proc.

Lublin 4 688 zł 3,20 proc.

Łódź 4 121 zł 19,10 proc.

Poznań 5 558 zł -1,60 proc.

Rzeszów 4 519 zł brak danych Szczecin 4 592 zł 9,70 proc.

Warszawa 6 980 zł -3,00 proc.

Wrocław 5 727 zł 3,30% Źródło: Home Broker i Open Finance

Eksperci Open Finanse i Home Broker tłumaczą wzrosty cen w mniejszych miastach nie zmianą popytu albo nagłą miłością nabywców do droższych mieszkań. To efekt końca programu Mieszkanie dla Młodych. Otóż rok temu mieliśmy eksplozję sprzedaży kredytów z dopłatą MdM związaną z końcem środków na 2016 rok. Przez to właśnie rok temu sprzedawano więcej tanich mieszkań niż teraz i efekt statystyczny widać w tabelach. W wielu miastach zanotowano spory wzrost cen.

Nie oznacza to jednak, że w skali całej Polski ceny poszły w górę. Dzieje się tak dlatego, że "efekt MdM" nie zmienił gruntownie rynku w wielkich miastach, gdzie mieszkań sprzedaje się zdecydowanie najwięcej. Kraków, Poznań i Warszawa odpowiadają za niemal połowę transakcji.

Najdrożej jest nadal w Warszawie i to prędko się nie zmieni. Za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego w stolicy trzeba zapłacić 6980 zł, czyli o 215 zł taniej niż rok temu. To kolejny miesiąc z rzędu, gdy cena za metr utrzymuje się bardzo blisko 7 tys. zł. W ostatnich czterech latach przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania w Warszawie tylko kilka razy wykroczyła poza przedział 6900-7300 zł.

