"Damę z łasiczką" wywołała burzę. Czy rząd dobrze zrobił, wykupując obraz za nasze podatki?

Zakup "Damy z gronostajem" Leonarda da Vinci i "Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta to największa transakcja wykupu dzieł sztuki w powojennej historii Polski. Decyzja budzi ogromne kontrowersje, a dyskusja w sieci rozgrzała internetowe łącza do czerwoności. Dla jednych to najlepsze posunięcie rządu PiS, dla innych wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Umowę na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz prezydent Fundacji Książąt Czartoryskich Adam Karol Czartoryski. Państwo zapłaci 100 mln euro + VAT. Według Glińskiego to zaledwie ułamek wartości kolekcji.

Na reakcję w sieci nie trzeba było długo czekać. Dosłownie w chwilę po tym, jak podpisano umowę, na profilach Partii Razem pojawił się następujący wpis:

Burza o chłopów pańszczyźnianych

W krótkim czasie grafika stała się hitem w sieci, a pod nią wybuchła zaciekła dyskusja najpierw o zasadności wykupu kolekcji Czartoryskich, a potem o mocnym odwołaniu do pańszczyzny, do którego uciekła się Partia Razem.

Głos w sprawie wpisu Razem zabrali też znani publicyści. Rafał Ziemkiewicz nie szczędził złośliwości.

Łukasz Warzecha skwitował całe zamieszanie w bardziej lakoniczny sposób.

W dyskusji o najcenniejszych eksponatach z kolekcji Czartoryskich wzięły tysiące Polaków. Komentarze, jakie pojawiły się pod informacją o wykupie obrazów, a potem na temat pańszczyzny, zdominowały na dwa dni dyskusję w sieci.

Eksperci: to szukanie taniej sensacji

Rząd przekonuje, że chciał kupić kolekcję dzieł sztuki książąt Czartoryskich, by ochronić ten zabytek. Niektórzy znawcy rynku przekonują, że dziełu nic nie grozi.

- To szukanie taniej sensacji. Tego typu dzieła sztuki nigdy nie uzyskają zgody na wyjazd z Polski. Mogą sobie szejkowie chcieć to kupić za sto miliardów. Obraz jest praktycznie niesprzedawalny - mówił marszand Andrzej Starmach.

Zagrożenia dla bezcennych dzieł nie widział też Jan Koszutski, dyrektor Domu Aukcyjnego Desa Unicom. - Absolutnie nie może być mowy o sprzedaży takich dzieł za granicę. Prawo na to nie pozwala, a nielegalna sprzedaż nie wchodzi w grę. To jakaś abstrakcja. Fundacja przecież tego nie sprzeda komuś, kto obraz wyniesie pod pachą - uważa Koszutski.