Tak wyrzuca z pracy Donald Trump. "Jeszcze mi podziękują"

Niniejszym zostaje pan usunięty z urzędu, ze skutkiem natychmiastowym - napisał Donald Trump w liście do byłego już szefa FBI Jamesa Comeya. Dodał, że uważa go za niezdolnego do kierowania biurem. Natomiast krytykujących tę decyzję poinformował na twitterze, że jeszcze mu podziękują.

Szanowny dyrektorze Comey, przyjąłem rekomendacje prokuratora generalnego oraz jego zastępcy dotyczące pana dymisji i niniejszym zostaje pan usunięty z urzędu, ze skutkiem natychmiastowym - tak zaczyna się list prezydenta Trumpa do byłego już szefa FBI. To drugi w przypadku Stanów Zjednoczonych przypadek odwołania dyrektora biura przed ukończeniem kadencji.

"Choć doceniam, że poinformował mnie pan, przy trzech różnych okazjach, że nie jestem przedmiotem dochodzenia, tym niemniej zgadam się z oceną Departamentu Sprawiedliwości, że nie jest pan w stanie kierować biurem"- pisze Trump w liście, opublikowanym m.in. przez CNN.

Dalej prezydent pisze, że nowy szef FBI odbuduje publiczne zaufanie do tej instytucji. Na koniec życzy zwalnianemu powodzenia.

Biały Dom ogłosił, że Comey jest odwołany we wtorek wieczorem. Administracja Białego Domu dała jednocześnie do zrozumienia, że powodem były pomyłki Comeya w śledztwie w sprawie używania przez demokratyczną kandydatkę na prezydenta Hillary Clinton prywatnego serwera w korespondencji mailowej obejmującej poufne materiały rządowe. Zdaniem kandydatki Demokratów i jej zwolenników, ta sprawa zaważyła na wyniku wyborów.

Sprawa wywołała lawinę komentarzy i porównań do czasów i sposoby działania prezydenta Nixona.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!