Polska kupi gaz od Amerykanów. Jest umowa

Skroplony gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych trafi wkrótce do Świnoujścia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą Cheniere Energy. O zawarciu umowy poinformował przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta RP.

Minister Krzysztof Szczerski przedstawiał umowę na dostawę skroplonego gazu z USA jako element strategii zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

- Wykonaliśmy dziś bardzo poważny krok na drodze do dywersyfikacji dostaw gazu do Polski - powiedział minister Szczerski, podkreślając, że starania o pozyskanie amerykańskiego gazu LNG były wspierane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak poinformował, że amerykański skroplony gaz naturalny dopłynie do terminala w Świnoujściu jeszcze w pierwszej połowie czerwca.

- Po raz pierwszy, cargo amerykańskie trafi do północnej Europy. W przeszłości miało miejsce tylko kilka takich dostaw do Europy południowej, a dokładnie do Turcji - powiedział Piotr Woźniak, podkreślając, że udało się wynegocjować dobrą cenę gazu.

Prezes PGNiG nie chciał jednak podać szczegółów kontraktu tłumacząc, że na razie objęte są one tajemnica handlową. Piotr Woźniak poinformował, że podpisany kontrakt obejmuje jednorazową dostawę ale dał do zrozumienia, że negocjowane są kolejne.

