Emil Wąsacz przed Trybunałem Stanu. Za prywatyzację PZU i TP

To pierwsze takie posiedzenie od prawie 10 lat. Trybunał Stanu zdecyduje w piątek, czy Emil Wąsacz, minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej. Zarzuca się mu m.in. nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU i Telekomunikacji Polskiej. Jego sprawa ciągnie się od dwunastu lat.



O godzinie 10.00 rozpoczęło się posiedzenie. Przed Trybunałem stanąć mogą tylko przedstawiciele najwyższych władz państwowych, jak prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i ministrowie, prezesi NBP, NIK, członkowie KRRiT, naczelny dowódca sił zbrojnych, posłowie i senatorowie.

Historia Wąsacza przed Trybunałem Stanu ma długą historię. Sejm zdecydował o postawieniu go przed TS w 2005 r. Rok później została umorzona ze względu na błędy proceduralne. W 2007 r. TS skierował tę sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od tego czasu Sejm nie mógł wyznaczyć ze swojego grona dwóch oskarżycieli. Udało się to po pięciu latach, ale wyznaczony oskarżyciel został wiceministrem sprawiedliwości. W końcu Sejm poprzedniej kadencji wyznaczył innego oskarżyciela, a termin rozprawy wyznaczono na piątek.

Wąsacz stanie przed Trybunałem Stanu za domniemane nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU, TP S.A. i Domów Towarowych "Centrum". Sejm uznał, że sprzedaż pakietu akcji PZU Eureko w 1999 r. doprowadziła do problemów, w tym rozpraw przed międzynarodowym trybunałem arbitrażowym. W przypadku DT Centrum uznano cenę za zaniżoną, a przy prywatyzacji TP S.A. Wąsacz miał niekorzystnie wybrać firmę doradczą. To miało spowodować ok. 25 mln zł strat.

Od czasów transformacji Trybunał wydał wyrok tylko w jednej sprawie, w tzw. aferze alkoholowej. Było to dwadzieścia lat temu. Wówczas pięć osób stanęło przed Trybunałem, w tym były minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak. Trzy z nich - w tym właśnie Kiszczaka - uniewinniono, a dwie utraciły na pięć lat bierne prawo wyborcze.