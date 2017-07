Myśliwce dla polskiej armii. MON planuje zakup 100 samolotów

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Czy będą to używane F16, czy może nowe myśliwce F-35? MON jeszcze decyzji nie podjęło. Ta ma zapaść dopiero w 2019 roku. Do tego czasu powinnyśmy mieć 150 sprawnych maszyn, a jak dowiedział się RMF FM już są problemy z remontami Migów i Su.

Nawet 100 myśliwców planuje kupić dla polskiej armii ministerstwo obrony – informuje RMF FM. Tym samym potwierdzają się doniesienia, o których pisaliśmy styczniu na łamach money.pl. Wówczas poważnie brano pod uwagę zakup 96 samolotów F-16.

Używane myśliwce obecnie stanowią sprzętowe nadwyżki amerykańskiej armii. To przede wszystkim maszyny typu A i B, czyli starsze od tych, które służą już w polskiej armii. Przypomnijmy, że nasze lotnictwo dysponuje 48 F16 nowszego i bardziej wszechstronnego typu C i D.

Czy zainwestujemy więc w przestarzały sprzęt? Nie jest to jeszcze ostatecznie przesądzone (co potwierdził wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki na łamach "Dziennika Gazety P rawnej") prowadzona jest analiza, która ma wykazać, na ile taki pomysł jest korzystny zarówno pod względem obronności jaki i gospodarki.

Ekspert, który skomentował dla nas te doniesienia nie kryje rozczarowania. - Te starsze, ponad 30-letnie wersje są bardzo ograniczone jeżeli chodzi o zdolności bojowe. Przeznaczone są głównie do patrolowania przestrzeni powietrznej i ewentualnego przechwytywania celów. Nie polecą na misje uderzeniowe czy rozpoznawcze – mówił money.pl Bartosz Głowacki, ekspert ds. lotnictwa wojskowego miesięcznika "Skrzydlata Polska". - Tymczasem jako członek NATO musimy sprostać różnego rodzaju zadaniom. Kupowanie dla sztuki, żeby tylko mieć dużo samolotów, nie ma większego sensu. Choć 96 to oczywiście imponująca liczba. Jednak w nowoczesnych armiach stawia się na wielozadaniowe samoloty - dodał.

Samoloty mogłyby oczywiście zostać zmodernizowane do naszych potrzeb, ale według Głowcakiego, takie rozwiązania się nie opłacą. Trzeba by bowiem wymienić wszystko. Komputery, interfejs, belki uzbrojeniowe.



Drugi wariant rozważany przez MON to bezpośrednie kupno nowych F35. To jednak oznacza poważne koszty. Jakie? Większe niż trzykrotność ceny używanych F-16.

Ostatni scenariusz łączy dwa poprzednie. W pierwszej kolejności inwestycja w używane F16, a po niej uzupełnienie eskadry o nowe F35.

Macierewicz zbroi Polskę. To jego sukcesy i porażki



Polska armia musi jednak zainwestować w lotnictwo i obronę powietrzną. - Powinniśmy mieć 150 sprawnych maszyn, a są już problemy z remontami Migów i Su - powiedział dziennikarzowi RMF FM jeden z urzędników.

Jeszcze w tym roku, jak zapowiedział Antoni Macierewicz, mamy kupić kolejne 16 śmigłowców - po osiem dla sił specjalnych oraz morskich. Liczba żołnierzy w naszej armii w ciągu dwóch, trzech lat ma przewyższyć 150 tys.