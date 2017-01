Na forex dwóch traci, żeby jeden mógł zarobić. Najnowsze dane z jaskini hazardu

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Izba Domów Maklerskich zrobiła kolejne badania, które pokazują, jaki procent graczy zyskuje na krajowym rynku pozagiełdowym, w tym forex. Z gier hazardowych szansę na wygraną można tu porównać do trzykartowego pokera.

Izba Domów Maklerskich sprawdziła jak w czwartym kwartale 2016 roku radzili sobie inwestorzy na rynku pozagiełdowym. Na podstawie ankiet z trzech czołowych domów maklerskich z siedzibą w Polsce, działających aktywnie na rynku pozagiełdowym, czyli: X-Trade Brokers DM, DM TMS Brokers i DM BOŚ stworzono procentowe zestawienie zyskujących i tracących.

Wzięto pod uwagę graczy, którzy podpisali umowy w Polsce i uszeregowano ich w pięciu grupach, w zależności od tego na jakim instrumencie próbują zarobić. Mamy więc graczy rynku walutowego (forex), tych inwestujących w indeksy giełdowe, w surowce, akcje oraz stopy procentowe.

"Dane zebrane przez Izbę Domów Maklerskich pokazują, że systematycznie wzrasta świadomość inwestorów rynków CFD/FX, a ich wyniki nie odbiegają od tych osiąganych przez inwestorów na dojrzałych rynkach finansowych" - podaje Izba Domów Maklerskich.

Podobnie jak w poprzednim okresie, największy odsetek inwestorów (52,2 proc.) osiągał zyski na kontraktach na stopy procentowe (ang. Bond/Interest Rate CFD). Na poziomie około 35 proc. zyskujących inwestorów utrzymywały się wyniki realizowane na instrumentach pochodnych na indeksy giełdowe (Index CFD) oraz waluty (Forex CFD). Najgorsze wyniki osiągali gracze na surowcach (Commodity CFD) i kontraktach na akcje (Equity CFD).

Zestawienie zysków i strat na rynku pozagiełdowym Zarabiający Tracący Bond/Interest Rate CFD 52,2% 47,1% Commodity CFD 35,8% 64,1% Equity CFD 32,4% 67,1% Forex CFD 34,5% 65,5% Index CFD 38,7% 61,2% Źródło: Izba Domów Maklerskich na podst. danych XTB, TMS i DM BOŚ - średnie dane bez rachunków, dla których nie wykazano ani zysku, ani straty

Patrząc na porównywalne dane zebrane w październiku przez WP money przy szerszej niż w przypadku IDM próby biur maklerskich widać, że co prawda nieznacznie poprawiły się wyniki inwestycji w indeksy giełdowe, to jednak gorsze są dane na temat walut, akcji, towarów i obligacji.

Forex podobny do pokera

Dane zestawić można z skutecznością gier hazardowych. Miesiąc temu podawaliśmy, jaki procent pieniędzy wpłaconych przez wszystkich graczy trafia z powrotem do wygranych.

Okazuje się, że w najpopularniejszych instrumentach indeksowych i walutowych skuteczność - odpowiednio 38,7 proc. i 34,5 proc. - jest bardzo zbliżona do tego, co kasyna w Newadzie wykazują dla trzykartowego pokera.

W przypadku pokera wygrani dostają od kasyn 31,7 proc. tego co wpłacili kasynu jako stawki.

W pokerze, podobnie jak w grze na kontraktach walutowych, czy giełdowych graczowi pomagać może wiedza i umiejętności, nie jest to sprawa czystego losu, więc i wyniki są lepsze dla grających. Ale oczywiście też nie zachęcające, zważywszy na to, że stale około dwóch trzeci klientów biur maklerskich traci, by zyskać mogła jedna trzecia.

O połowę gorzej wyglądają perspektywy wygranej w ruletce - zaledwie 17,4 proc., w zakładach sportowych - 16,8 proc. (na podstawie danych Fortuny), czy na maszynach hazardowych (6,6 proc.), gdzie szanse wygranej ustala kasyno, bukmacher ustalający stawki na wynik zawodów sportowych, czy konstruktor maszyny.

Procent przeznaczany na wygrane w poszczególnych formach hazardu gry liczbowe (Totalizator Sportowy) 53,80% loterie (Fortuna) 44,28% 3-kartowy poker (kasyna z Newady) 31,72% ruletka (kasyna z Newady) 17,40% zakłady sportowe (Fortuna) 16,75% oczko (kasyna z Newady) 13,34% maszyny (kasyna z Newady) 6,57% bingo (kasyna z Newady) 3,14% Źródło: WP money na podstawie raportów Totalizatora Sportowego, Fortuna, danych stanu Newada