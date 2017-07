Polska centralą dystrybucji gazu w Europie Środkowej. Morawiecki: "Możemy być niezależni"

Fot. Aleksandra Szmigiel/REPORTER/EAST NEWS

- Dzięki współpracy z USA mamy szansę być niezależni gazowo od Rosji, od Gazpromu, ale też pomóc Ukrainie i za 5, 10 lat, być centralą dystrybucji gazu Europy centralnej - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że gaz kupowany w USA będzie "na pewno tańszy".

Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił na antenie TVP Info w czwartek o tym, że rano odbył rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz jego sztabem doradców gospodarczych m.in. na temat gazu.

- Jednoznacznie prezydent opowiedział się za niebudowaniem drugiej nitki gazociągu między Niemcami a Rosją - wskazał. Chodzi o Nord Stream 2, czyli projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Gazociąg pobiegnie niemal dokładnie wzdłuż istniejącej magistrali Nord Stream i w założeniu ma podwoić możliwości przesyłu gazu tą trasą.

Trump - jak wskazał wicepremier - mówił dziś o tym, aby nie budować "dodatkowych murów poprzez Nord Stream 2". _ Donald Trump jednoznacznie pokazuje, że to wbrew interesom całego Zachodu. Polska jest częścią tego Zachodu - zaznaczył wicepremier.

Morawiecki ocenił, że "prezydent Trump doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że budowanie dodatkowych powiązań z agresywną Rosją nie służy pokojowi w Europie i nie służy rozwojowi gospodarczemu Europy".

Wicepremier tłumaczył, że poprzez planowany gazociąg do Norwegii, rozbudowę terminala LNG, a także rozbudowę interkonektorów na południu Europy, Polska chce zbudować "gazowe Trójmorze i gazowy hub".

- Dzięki współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy szansę być nie tylko niezależni gazowo od Rosji, od Gazpromu, ale również pomóc Ukrainie i być hubem, czyli centralą dystrybucji gazu za 5,10 lat dla Europy centralnej - mówił.

Morawiecki zapewnił, że gaz, który Polska będzie kupowała od Amerykanów będzie "na pewno tańszy". -Dzięki naszej polityce zróżnicowania źródeł dostaw, mamy szansę na dużo lepsze ceny gazu, ale również na dużo bezpieczniejszą Europę, bo dzięki temu też działamy w interesie Ukrainy i Europy centralnej - ocenił.

Zdaniem wicepremiera dla Polski to "bardzo dobry interes". _ Najgorsza rzecz w przypadku zakupów tego typu surowca to dyktat cenowy monopolisty, a my właśnie takiemu dyktatowi, takiemu szantażowi, musieliśmy ulegać niejednokrotnie i dzisiaj cały czas płacimy za gaz znacznie drożej niż Niemcy - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego Donald Trump w czwartek swoim wystąpieniem zrobił więcej dla polityki historycznej Polski, niż większość poprzednich rządów, poza rządami Prawa i Sprawiedliwości.

- Prezydent Trump podczas swojego przemówienia niesamowicie docenił też heroizm, bohaterstwo powstańców warszawskich i Polaków walczących o wolność. To ogromnie ważne wydarzenie w naszej historii - powiedział wicepremier.

- Nie mam żadnej wątpliwości, że to przemówienie przejdzie do historii - podsumował Morawiecki.