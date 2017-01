Reformy w górnictwie do końca roku. Premier przedstawiła plan

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Do końca tego roku mają się zakończyć podstawowe reformy w górnictwie. Od przyszłego roku będzie ono nowoczesne - zapowiedziała premier Beata Szydło po rozmowach z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Nowoczesne górnictwo - jak mówiła premier - ma być podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski.



"Stoimy przed wyzwaniami, że górnictwo musi się zmieniać i ono się zmienia" - podkreśliła szefowa rządu.

Oceniła, że podjęte przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego dotychczasowe działania w resorcie "przynoszą dobre rezultaty". Premier zwróciła jednak uwagę, że nie jest to proces zakończony. "Umówiliśmy się z panem ministrem Tchórzewskim, że do końca tego roku te podstawowe reformy zostaną zakończone i rok 2018 to już będzie rok, w którym zacznie się rozwijać nowoczesne polskie górnictwo" - zaznaczyła premier.

Zdaniem Szydło, polskie górnictwo ma być oparte na nowoczesnych technologiach. "Będziemy szukać nowych rozwiań. Również mamy ambitne plany dotyczące zgazowania węgla" - mówiła.

Premier przyznała, że na razie te plany są w trakcie analiz i badań. Współpraca z instytutami badawczymi, naukowymi i uczelniami "ma dać podstawy do tego, by od 2018 roku właśnie można było realizować ambitne plany rozwoju nowoczesnego polskiego górnictwa".

Z ministrem energii premier rozmawiała w czwartek w ramach przeglądu resortu, podobnie jak z ministrem infrastruktury i budownictwa, Andrzejem Adamczykiem. Program Mieszkanie Plus, nowy kodeks budowlano urbanistyczny oraz inwestycje kolejowe i drogowe - to najważniejsze wyzwania ministerstwa infrastruktury i budownictwa na ten rok.

Program Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie Plus będzie polegał na możliwości wynajęcia mieszkania po cenach niższych niż rynkowe. Jego uczestnicy będą mieli możliwość przejęcia lokalu na własność po kilkudziesięciu latach najmu. Pierwsze z mieszkań trafią na rynek w 2019 roku.



Podstawowym celem programu jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych. Rząd chce, by w 2030 r. liczba mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców osiągnęła średnią unijną, czyli 435 mieszkań. Obecnie są to 363 mieszkania. Więcej czytaj TUTAJ.