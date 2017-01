GUS poda ważne dane. Będzie zaskoczenie?

W czwartek o godz. 14. GUS podane dane dot. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w grudniu.

W listopadzie informacje dotyczące tych wskaźników pozytywnie zaskoczyły. Produkcja przemysłowa, liczona rok do roku, wzrosła wtedy o 3,3 procent, a sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) o 7,4 procent.

Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ powiedział, że w przypadku grudnia też należy oczekiwać wzrostów, ale w niższej skali.

Według oczekiwań rynkowych, w grudniu produkcja przemysłowa mogła wzrosnąć o niecałe 2 procent, a wzrost sprzedaży detalicznej mógł zbliżyć się nawet do 7-miu procent. "Gdyby prognozy dotyczące sprzedaży potwierdziły się, można powiedzieć, że pozytywny wpływ na to mógł mieć program 500plus" - uzupełnił.

Dane GUS poznamy o 14.00.

W środę poinformował o średnim wynagrodzeniu. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym statystyki wynagrodzeń idą bardzo mocno w górę. W firmach zatrudniających co najmniej 10 osób średnia pensja wyniosła 4635,77 zł brutto. To o ponad 300 zł więcej niż w listopadzie. Więcej czytaj tutaj.

