Konsekwencje Brexit. Nie tylko Warszawa chce zyskać na wyjściu Wielkiej Brytanii

- Brexit dla Łodzi może okazać się dobry. Liczymy, że uda się ściągnąć do miasta inwestorów, którzy będą szukali zupełnie nowych lokalizacji. Dla mieszkańców to jest dobra perspektywa - mówi money.pl Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Hanna Zdanowska kilka dni temu miała okazję uczestniczyć w corocznej konferencji ABSL. Gościem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych był m.in. David Cameron, były premier Wielkiej Brytanii. To właśnie Cameron odpowiada za zorganizowanie referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jak przyznawała Zdanowska - spotkanie było okazją do zadania kilku pytań. W tym m.in. o to, dlaczego Wyspy wychodzą.

Prezydent miasta Brexitu się jednak nie obawia. Przekonuje, że to szansa dla Łodzi. - Wierzę, że będziemy mogli pozyskać część inwestycji i inwestorów, którzy z Wielkiej Brytanii będą przenosili się na kontynent - tłumaczy.