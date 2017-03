Rekordowy rok Idea Banku. Zarząd chce podzielić się zyskiem

Fot. Idea Bank/materiały prasowe

Grupa Idea Bank w 2016 roku osiągnęła rekordowy zysk netto – 441 mln zł. Po raz pierwszy w historii przychody odsetkowe przekroczyły symboliczną granicę miliarda złotych. - Przy tym zysku możemy pozwolić sobie na podzielenie się jego częścią z akcjonariuszami - mówi WP money Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Jednak czy dywidenda zostanie wypłacona i ewentualnie w jakiej wysokości, będzie zależało od zgody KNF.

Zysk netto Grypy Idea Bank wyniósł w 2016 roku 441 mln zł, natomiast zysk z działalności kontynuowanej przekroczył 406 mln zł. To wyniki rekordowe. Gdyby wyeliminować wpływ podatku bankowego, wzrost zysku netto wyniósłby 140 proc.

- Dwa elementy spowodowały, że zysk netto za 2016 rok był rekordowy i wyniósł ponad 441 mln zł. Pierwszy z nich to jest transakcja sprzedaży spółki GetBack. To jest duża transakcja o wartości 825 mln zł, na której zrealizowaliśmy bardzo wysoki zysk ponad 240 mln zł. To była bardzo dobra inwestycja, na której bank po dwóch latach zarobił ponad 200 proc. – mówi WP money Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Drugim elementem jest wzrost zysku na działalności podstawowej. - Widać bardzo silny wzrost na wyniku odsetkowym, który wyniósł 624 mln zł, co oznacza, że wzrósł o ponad 61 proc. w porównaniu do 2015 roku – podkreśla prezes Idea Banku. - To był główny driver naszego wzrostu - dodaje.

Przychody odsetkowe w 2016 roku po raz pierwszy przekroczyły w 2016 roku symboliczny poziom miliarda złotych, sam wynik odsetkowy wzrósł o 61 proc. r/r.

Jarosław Augustyniak zaznacza, że bardzo mocny wpływ na wynik odsetkowy miała poprawa kosztu finansowego, który bank obniżył o 65 proc. porównując styczeń do grudnia 2016 roku.

Dzięki stabilizacji poziomu kosztów, m.in. w wyniku reorganizacji Grupy Idea Bank, skorygowany wskaźnik C/I obniżył się do 53,5 proc. w całym roku, a w IV kw. spadł do 46,2 proc.

- Przy wzroście portfela kredytowego o 22 proc. i sumy bilansowej o 15 proc. widać, że z jednej strony przychody bardzo mocno rosną, a z drugiej strony koszty i rezerwy pozostały na poziomie z 2015 roku – podkreśla Augustyniak.

- Koszty teoretycznie wzrosły o 5 proc., ale po wyeliminowaniu podatku bankowego widać wręcz spadek o 5 proc. Rezerwy zaś pozostały praktycznie na tym samym poziomie – wyjaśnia prezes Idea Banku.

Idea Bank zanotował również rekordową marżę odsetkową NIM. - Rynek jest nadpłynny, osiągnęliśmy marżę odsetkową na poziomie 4,2 proc. i to jedna z najwyższych na rynku. Naszym celem jest utrzymanie tej marży do końca 2017 roku powyżej 4 proc. – deklaruje Augustyniak.

W 2016 roku sprzedaż produktów kredytowych osiągnęła rekordowy poziom 8,3 mld zł, a to o 33 proc. więcej r/r.

Spółce pomaga brak wojny cenowej na rynku depozytów. Ale jednocześnie mówi się o takiej wojnie w leasingu.

- Słyszymy o wojnie cenowej w leasingu, ale jej nie odczuwamy. To co amortyzuje te wojnę to bardzo szybki przyrost rynku leasingowego. Rynek rośnie na tyle szybko w ciągu ostatnich 2-3 lat, a szczególnie ostatniego roku, że to łagodzi walkę o klienta przez konkurencję. W styczniu i lutym 2017 r. widać już, że przekraczamy nasze plany o 20-30 proc. – mówi Jarosław Augustyniak.

Choć zarząd Idea Bank zapowiadał, że dywidenda będzie wypłacana dopiero za 2017 rok, zamierza rekomendować jej wypłacenie już teraz.

- Zgodnie z tym, co przekazaliśmy w strategii wchodząc na giełdę, w 2017 roku chcielibyśmy wypłacać około 50 proc. wypracowanego zysku i tego się trzymamy. Ale jeśli chodzi o 2016 rok zarząd będzie też już rekomendował wypłacenie dywidendy. Czy uda się i w jakiej wysokości, to zależy, czy KNF wyda na to zgodę. Uważamy, że przy tym zysku, jaki wypracowaliśmy i wymogach kapitałowych, jakie spełniamy ze współczynnikiem CAR na poziomie 14,4 proc i TIER1 – 12 proc. możemy pozwolić sobie na podzielenie się częścią wypracowanego zysku z akcjonariuszami – podkreśla Jarosław Augustyniak.