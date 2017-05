Impact'17. Bertrand Piccard: Musimy zwiększyć wydajność energetyczną, tkwimy w minionym wieku

Fot. Krzysztof Olszewski

Jeśli chodzi o energię, jesteśmy przestarzali, tkwimy w minionym wieku - stwierdził Bertrand Piccard podczas kongresu Impact'17 w Krakowie. Szwajcar, który w 2016 r. obleciał Ziemię samolotem napędzanym energią słoneczną, wzywał do zwiększenia efektywności energetycznej.

Piccard mówił, że eksperci z branży lotniczej przekonywali go, że energia słoneczna nie wystarczy jako jedyne źródło napędu samolotu. - Powiedzieli mi, że się nie da, a się dało - stwierdził.

Jak mówił Szwajcar, wyposażony w panele fotowoltaiczne samolot był w stanie wznieść się w powietrze dzięki modyfikacji jego konstrukcji, np. powiększono powierzchnię nośną skrzydeł. Sukces udało się osiągnąć dzięki zwiększeniu efektywności samolotu, bez dodatkowej energii.

Według Piccarda tak samo powinniśmy podchodzić do kwestii produkcji i konsumpcji energii na światową skalę. - Musimy zwiększyć wydajność energetyczną. Nie chodzi o to, by produkować więcej, tylko by oszczędzić - mówił Szwajcar.

- Gdy zastąpimy stare technologie nowoczesnymi technologiami i odnawialnymi źródłami energii, pojawi się gigantyczny rynek, zysk, rozwój - przekonywał. Piccard dodał czysty rynek zastąpi "brudne status quo". - Brakuje nam innowacyjności, bo tkwimy w przeszłości - dodał.

Bertrand Piccard przekonywał też, że nawet osoby, które kwestionują zjawisko globalnego ocieplenia, mogą na przejściu na odnawialne źródła energii skorzystać.

Szwajcar ogłosił, że jego fundacja Solar Impulse w przyszłym roku przedstawi 1000 zyskownych rozwiązań służących ochronie środowiska. - Tworzymy świat, w którym firmy i rządy mogą się spotkać i pracować nad nowymi technologiami. Nad tym, jak usprawnić świat - powiedział Piccard.