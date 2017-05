Impact'17. Jarosław Gowin: Jesteśmy tu razem, żeby doprowadzić do eksplozji talentu, wiedzy i możliwości

Fot. Krzysztof Olszewski

- Znajdziemy się w ścisłej czołówce państw wspierających innowacyjność - zadeklarował Jarosław Gowin na kongresie Impact'17 w Krakowie. Szef resortu nauki zapowiedział wprowadzenie nowych rozwiązań dla firm i ośrodków badawczych, które pracują nad innowacjami.

- Jesteśmy razem, żeby doprowadzić do eksplozji talentów, wiedzy, możliwości. Ta eksplozja połączy naukowców, startupowców, przedsiębiorców, inwestorów - powiedział Jarosław Gowin w czasie przemówienia.

Wicepremier ogłosił, że od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli odpisać od podatku każdą złotówkę zainwestowaną we współpracę z nauką. Obecnie największe firmy, które wdrażają innowacyjne rozwiązania, będą miały prawo do 30 proc. ulgi, a średnie i małe - 50 proc. Od przyszłego roku ma to być 100 proc.

Jeszcze większą ulgę, bo aż 150-procentową ulgę mają otrzymywać ośrodki badawczo-rozwojowe pracujące nad innowacjami. W praktyce oznacza to rządowe dotacje do tego typu działalności. - Pod tym względem Polska dołączy do światowej czołówki - stwierdził Gowin.

Gowin powiedział, że Ministerstwo Nauki pracuje z innymi resortami nad programem Infostrateg. Program ten ma dysponować budżet w wysokości miliarda złotych na na wsparcie innowacyjnych działań w segmencie gospodarki 4.0. Chodzi głównie o firmy działające w takich sektorach jak technologie informacyjne, telekomunikacja i mechatronika.

Innym pomysłem resortu nauki są doktoraty wdrożeniowe. Jak wyjaśnił Jarosław Gowin, nowością będzie ścisłe powiązanie pracy naukowej doktorantów z praktyką biznesową. - Doktoranci będą zatrudniani w firmach, które będą zlecać im konkretne projekty wdrożeniowe. W ten sposób doktoraty będą nadawane nie tylko za prace teoretyczne, ale za rozwiązania wdrożeniowe.

Gowin dodał, ze pracujący w ten sposób doktoranci będą mogli liczyć na "solidne" stypendium rządowe.

- Wiemy, że sukces w gospodarce i przełom w biznesie to konkret - stwierdził Jarosław Gowin. Jako przykład sukcesu we wdrażaniu innowacji podał firmę Explomet z Opola, która jako jedna z kilku na świecie zajmuje się platerowaniem wybuchowym metali.

Jak wyjaśnił, jest to proces spajania metali wybuchem, w ułamku sekundy metale zachowują się jak ciecz, łącząc się trwale w nowy materiał. W ten sposób powstają bimetale (np. stal-aluminium, lub stal-tytan) lub kompozyty metali, które mają zastosowanie m.in. w lotnictwie i energetyce jądrowej.

Gowin pochwalił się, że od poprzedniej edycji Impactu, w ciągu ostatniego roku jego resort wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przekazały do gospodarki 10 mld zł na innowacje. Podpisano 1492 umów w tych programach.