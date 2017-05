Impact`17. Nowa fala innowacji w gospodarce

Ponad 300 mówców z całego świata. Polscy politycy – w tym wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin, polscy przedsiębiorcy i inwestorzy. I znakomici goście z zagranicy. Tak zaczyna się Impact'17, dwudniowy kongres w Krakowie, na którym najważniejsi ludzie w kraju – ci, co mają władzę, ci, co mają pieniądze i ci co mają pomysły, będą rozmawiać o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą nowoczesna gospodarka.

"Zmiana jest możliwa" – tak zatytułowane jest wystąpienie Bertranda Piccarda, Szwajcara, który w 2016 r. obleciał Ziemię bez paliwa, w samolocie Solar Impulse 2, napędzanym energią słoneczną. Mike Butcher, redaktor TechCrunch, jednego z największych serwisów na świecie o startupach i nowych technologiach będzie mówił o wpływie AI, sztucznej inteligencji na rozwój świata. Wcześniej przed nimi wystąpi m.in. Kathleen D. Kennedy, dyrektor i wiceprezes Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Wcześniej w środę kongres Impact'17 otworzą wicepremierzy: Jarosław Gowin będzie mówił o nowej fali innowacji, Mateusz Morawiecki o przemyśle 4.0 i robotyzacji, a minister kultury i narodowego dziedzictwa Piotr Gliński o roli napędowej kultury w cyfrowym świecie. Pierwszy dzień zwieńczy przemówienie premier Beaty Szydło, rozpoczynając sesję "startup4export".

Już teraz zapraszamy na relacje z Impact'17 w naszym serwisie - będziemy wyławiać, co najciekawsze, do naszego studia w Krakowie zaprosiliśmy głównych rozgrywających na Impact'17: polityków, naukowców i przedsiębiorców.

Mamy też przyjemność poprowadzenia dwóch paneli - w środę o szansach polskich firm za granicą będziemy rozmawiać na scenie z Patrycją Klarecką, prezes PARP, Tomaszem Pisulą, prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Ryszardem Florkiem, założycielem Fakro, jednej z największych polskich firm.

Drugiego dnia, w czwartek, będziemy rozmawiać z prof. Maciejem Chorowskim z NCBiR o tym, jak polska nauka może się zbliżyć do biznesu i jak 2 mld zł mogą wpłynąć na rozwój innowacyjności.

Pełna agenda spotkania - Impact'17.



Bertrand Piccard robi selfie podczas lotu Solar Impulse

Kiedy przyszłość staje się rzeczywistością

Jednak impact'17 to nie tylko wystąpienia naukowców czy przedstawicieli administracji rządowej. W Krakowie stawią się jedni z najważniejszych menedżerów i prezesów w kraju: ze świata finansowego m.in. Zbigniew Jagiełło (PKO BP), Paweł Surówka (PZU) Cezary Stypułkowski (mBank) czy Bartosz Ciołkowski (MasterCard Europe).

Gośćmi Kongresu będą też tak doświadczeni inwestorzy jak Tomasz Czechowicz (MCI Capital) czy przedsiębiorcy jak Krzysztof Domarecki (Selena), Ryszard Florek (Fakro) czy Daniel Mzyk (Paged).

Uczestnicy impact'17 będą mieli do wyboru 9 formatów networkingowych, w tym m.in. prezentacje najlepszych startupów z Europy Środkowej i Wschodniej czy spotkania indywidualne z mentorami i inwestorami.

Oprócz nich odbędą się również rozmowy moderowane z udziałem speakerów. Ich cykl otworzy dyskusja na scenie głównej na temat wyzwań jakie stawia przed światem cyfrowa transformacja. Tu wystąpią m.in. takie osoby jak Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Patrycja Klarecka, prezes PARP, Katarzyna Kieli, prezes Discovery Networks w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki czy

- Moje doświadczenie pokazuje, że rewolucja w biznesie, czyli tzw. disruption, to nie nagła, nieprzewidywalna zmiana, ale wielowymiarowy proces. Przyszłość bardzo szybko staje się rzeczywistością, szczególnie na rynku medialnym. Dlatego też tak ważna jest otwartość na nieszablonowe pomysły, na szukanie inspiracji, również w innych branżach – mówi Kieli.

Nauka z biznesem, fintech, e-commerce, energetyka

Co jeszcze nas czeka pierwszego dnia? Po godzinie 13 rozpoczną się wystąpienia oraz rozmowy moderowane równolegle na 3 scenach w ramach 12 ścieżek tematycznych.

W trakcie pierwszego dnia impact'17 zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące ścieżek science to business, fintech&e-commerce, energy&resources, industry 4.0, mobility oraz entrepreneurship, pozostałe w kolejnym dniu. W ramach ścieżki poświęconej potencjałowi naukowemu jako siły napędowej rozwoju gospodarczego będą analizowane rozwiązania i wyzwania dla edukacji na miarę XXI wieku m.in. przez Esther Wójcicki – głównego naukowca Planet3. Zostanie także postawione pytanie jak stworzyć Dolinę Krzemową w Europie Środkowo-Wschodniej i czy to w ogóle możliwe.

Wyzwanie dla startupów



Michal Dyjuk/REPORTER

Przed godziną 19:00 premier Beata Szydło weźmie udział w otwarciu start4export na scenie głównej. To dość wyjątkowa sesja - przed międzynarodowym jury będą się prezentować najlepsze zgłoszone startupy. Każdy z nich będzie miał 3 minuty, po czym usłyszy opinie ekspertów o możliwościach ekspansji zagranicznej danego pomysłu, modelu biznesowego i technologii.

Głównym celem tej sesji jest zachęcenie i pokazanie możliwości ekspansji zagranicznej młodych innowacyjnych pomysłów z Polski i regionu.

Technologia na zdrowie

Drugiego dnia, w czwartek, podczas Impact'17 na scenach pojawią się eksperci z dziedzin investments, biotechnology&digital health, food&agritech, creative industries, digital state oraz techcity.

Jak postęp technologii może wpłynąć na poprawę ludzkiego zdrowia? To będzie głównym tematem ścieżki biotechnology&digital health, w ramach której szczegółowo zostaną omówione zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w opiece zdrowotnej, przyszłości diagnostyki raka oraz wpływu rozszerzonej rzeczywistości (AR) na postęp w medycynie.

Wśród speakerów będą obecni m.in. Matej Adam, IBM Watson Health, Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Selvita oraz Mateusz Kierepka, prezes MedApp - firmy, która udowadnia, że wirtualne technologie z powodzeniem mogą służyć pacjentom.

Pod koniec dnia spotkają się także wszyscy kluczowi decydenci zainteresowani rozwojem sieci 5G, w tym Timotheus Höttges – szef TMobile/Deutsche Telekom, który opowie, dlaczego 5G jest fundamentem gospodarki 4.0.

W wystąpieniach i rozmowach moderowanych ścieżki digital state wezmą udział również m.in. minister Anna Streżyńska – minister cyfryzacji, Dave Allen - wiceprezes Palo Alto Network, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem oraz John Paul Farmer – dyrektor ds. technologii i innowacji obywatelskich w Microsoft oraz były doradca ds. innowacji w biurze nauki i technologii Białego Domu.