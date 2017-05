Impact`17. Spotkanie wizjonerów z całego świata

Już w środę do Krakowa przyjeżdża 300 speakerów z całego świata, aby na impact'17 rozmawiać o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą nowoczesna gospodarka

Tegoroczny Impact'17 rozpoczną krótkie wystąpienia m.in. Kathleen D. Kennedy, dyrektor i wiceprezes Massachusetts Institute of Technology (MIT), która opowie o potencjale cyfrowej ery, a Bertrand Piccard, współtwórca samolotu napędzanego energią słoneczną Solar Impulse 2, którym w 2016 r. okrążył Ziemię, uzasadni dlaczego pozornie niemożliwe zmiany są w zasięgu ludzkich możliwości.

Z kolei Mike Butcher, redaktor jednego z największych blogów w świecie nowych technologii, TechCrunch wyjaśni jak sztuczna inteligencja wpłynie na obecną kondycję świata.

Również wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister kultury i narodowego dziedzictwa Piotr Gliński będą mieli swoje przemówienia w pierwszej części dnia.

Kiedy przyszłość staje się rzeczywistością

Jednak impact'17 to nie tylko wystąpienia twórców najbardziej zaawansowanych technologii i startupów, prezesów światowych koncernów, naukowców czy przedstawicieli administracji rządowej.

Siłą napędową impact'17 są przede wszystkim interakcje między wszystkimi środowiskami związanymi z nowymi technologiami.

Dlatego uczestnicy impact'17 będą mieli do wyboru 9 formatów networkingowych, w tym m.in. prezentacje najlepszych startupów z Europy Środkowej i Wschodniej czy spotkania indywidualne z mentorami i inwestorami.

Oprócz nich odbędą się również rozmowy moderowane z udziałem speakerów. Ich cykl otworzy dyskusja na scenie głównej na temat wyzwań jakie stawia przed światem cyfrowa transformacja.

Wezmą w niej udział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Bank Polski; Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe; dr med. Jarosław Oleszczuk, prezes zarządu AstraZeneca; Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery Networks CEEMEA oraz Paweł Surówka, prezes zarządu PZU.

- Moje doświadczenie pokazuje, że rewolucja w biznesie, czyli tzw. disruption, to nie nagła, nieprzewidywalna zmiana, ale wielowymiarowy proces. Przyszłość bardzo szybko staje się rzeczywistością, szczególnie na rynku medialnym. Dlatego też tak ważna jest otwartość na nieszablonowe pomysły, na szukanie inspiracji, również w innych branżach. Taka postawa pozwoli znaleźć odpowiedzi na wyzwania gospodarki przyszłości. Zmiany, których jesteśmy świadkiem to okazja do tworzenia innowacyjnych rozwiązań - katalizator, który jest motorem rozwoju – mówi o przyszłości Katarzyna Kieli, prezes i dyrektor zarządzająca Discovery Networks w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Po godzinie 13 rozpoczną się wystąpienia oraz rozmowy moderowane równolegle na 3 scenach w ramach 12 ścieżek tematycznych.

W trakcie pierwszego dnia impact'17 zostaną przybliżone zagadnienia dotyczące ścieżek science to business, fintech&e-commerce, energy&resources, industry 4.0, mobility oraz entreprenership, pozostałe w kolejnym dniu. W ramach ścieżki poświęconej potencjałowi naukowemu jako siły

napędowej rozwoju gospodarczego będą analizowane rozwiązania i wyzwania dla edukacji na miarę XXI wieku m.in. przez Esther Wójcicki – głównego naukowca Planet3. Zostanie także postawione pytanie jak stworzyć Dolinę Krzemową w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wyzwanie dla start-upów

Przed godziną 19:00 premier Beata Szydło weźmie udział w otwarciu start4export na scenie głównej. Startup4export to wyjątkowa sesja pitchingowa, gdzie przed międzynarodowym jury będą się prezentować najlepsze zgłoszone startupy.

Po 3-minutowych prezentacjach, każdy startup usłyszy opinie ekspertów o możliwościach ekspansji zagranicznej danego pomysłu, modelu biznesowego i technologii. Głównym celem tej sesji jest zachęcenie i pokazanie możliwości ekspansji zagranicznej młodych innowacyjnych pomysłów na konkretnych przykładach.

Startup4export jest kluczowym elementem wieńczącym pierwszy dzień impact.

Technologia na zdrowie

Drugiego dnia impact'17 na scenach pojawią się eksperci z dziedzin investments, biotechnology&digital health, food&agritech, creative industries, digital state oraz techcity.

Jak postęp technologii może wpłynąć na poprawę ludzkiego zdrowia będzie głównym tematem ścieżki biotechnology&digital health, w ramach której szczegółowo zostaną omówione zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w opiece zdrowotnej, przyszłości diagnostyki raka oraz wpływu rozszerzonej rzeczywistości (AR) na postęp w medycynie.

Wśród speakerów będą obecni m.in. Matej Adam, IBM Watson Health, Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu Selvita oraz Mateusz Kierepka, prezes MedApp - firmy, która udowadnia, że wirtualne technologie z powodzeniem mogą służyć pacjentom.

Pod koniec dnia spotkają się także wszyscy kluczowi decydenci zainteresowani rozwojem sieci 5G, na czele z Timotheus Höttges – CEO TMobile/Deutsche Telekom, liderem tej technologii w Niemczech, który opowie, dlaczego 5G jest fundamentem gospodarki 4.0.

W wystąpieniach i rozmowach moderowanych ścieżki digital state wezmą udział również m.in. Minister Anna Streżyńska – minister cyfryzacji, Dave Allen - wiceprezes Palo Alto Network, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem oraz John Paul Farmer – dyrektor ds. technologii i innowacji obywatelskich w Microsoft oraz były doradca ds. innowacji w biurze nauki i technologii Białego Domu.

