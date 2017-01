Indeks PMI. Nastroje w polskim przemyśle bardzo dobre

Fot. MAN Truck & Bus

Pierwsze dane z polskiej gospodarki w 2017 roku napawają optymizmem. Indeks PMI znacząco zwiększył swoją wartość w porównaniu z poprzednim miesiącem. Pobił także prognozy. To dobry prognostyk przed aktualizacją oceny ratingowej, do której dojdzie w połowie stycznia.

Indeks PMI dla przemysłu osiągnął wartość 54,3 pkt, co oznacza zwyżkę z 51,9 pkt poprzednio. Wynik okazał się dużo lepszy od średniej szacunków ekonomistów, którzy spodziewali się wskaźnika na poziomie 52,2 pkt.

Odczyt powyżej 50 pkt oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji.

Indeks PMI dla przemysłu, a właściwie Wskaźnik Menadżerów Logistyki polskiego sektora przemysłowego jest przygotowywany przez firmę badawczą Markit Economics. Powstaje w oparciu o miesięczną ankietę przeprowadzaną wśród kadry kierowniczej ponad 300 polskich firm, w której oceniają oni zmiany zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów.

Jak napisano w komunikacie Markit Economics, w ostatnim miesiącu ubiegłego roku warunki gospodarcze w polskim sektorze przemysłowym wciąż się poprawiały. "Poprawę odzwierciedlał szybszy wzrost wielkości produkcji, liczby nowych zamówień i poziomu zatrudnienia, oraz ponowna ekspansja eksportu. Tymczasem grudniowe osłabienie złotego oraz podwyżki cen metali i ropy pociągnęły za sobą gwałtowny wzrost presji inflacyjnej" - podano.

Markit Economics zwrócił też uwagę, że w grudniu liczba nowych zamówień zwiększała się w najszybszym tempie od marca, a eksport wzrósł pierwszy raz od września. Zwiększony napływ nowych zleceń oraz gwałtowny spadek zaległości produkcyjnych poskutkowały najszybszym wzrostem wielkości produkcji od czerwca 2015. Ponadto średnie koszty produkcji zwiększyły się w najszybszym tempie od stycznia 2012 roku, co zmusiło polskich producentów do najgwałtowniejszej podwyżki cen od kwietnia 2011 roku.

- Indeks za ostatni miesiąc zeszłego roku może sugerować odbicie inwestycji, co byłoby pozytywne dla wzrostu gospodarczego - komentuje Michał Stajniak, analityk Domu Maklerskiego XTB. - Może to być dobry wskaźnik dla agencji ratingowych, w szczególności dla Moody's oraz Fitch, które 13 stycznia opublikują swoją decyzję, co do ratingu polskiego długu.