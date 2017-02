Inflacja w Polsce. Ceny rosną szybciej niż przewiduje rząd

Polub WP money na Faceboku:

- Dane o inflacji pokazują, że jednak inflacja rośnie znacznie szybciej niż przewidywał to rząd. Cel inflacyjny może być osiągnięty już w połowie roku – stwierdza dr Andrzej S. Bratkowski b. wiceprezes NBP i b. członek RPP.Według dr. Bratkowskiego ceny paliw nadal będą rosnąć, a to przełoży się także na podwyżkę cen innych towarów.- Jeżeli Narodowy Bank Polski nie rozpocznie podwyżek stóp procentowych stosunkowo szybko, to istnieje zagrożenie, że inflacja pod koniec roku lub na początku 2018 roku może przekroczyć górny poziom celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc. – tłumaczy b. wiceprezes NBP i b. członek RPP.