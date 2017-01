Odrabianie strat wizerunkowych zajmie kilka lat. Zagraniczni inwestorzy zaczynają bać się Polski

Brytyjska firma boi się przeprowadzki do Polski, bo Hindusi-pracownicy nie czuliby się u nas bezpiecznie - mówi były premier Marek Belka. Niemcy nie chcą kupować naszej żywności, bo Polacy to nacjonaliści - wtóruje mu Janusz Piechociński, były wicepremier. Spadek inwestycji zagranicznych w Polsce może być nie tylko efektem słabszych wyników europejskiej gospodarki.

- Dostaję od rolników sygnały, że sprzedaż polskich kurczaków i jabłek nie idzie tak jak w poprzednich latach. Niektórzy usłyszeli w Niemczech, że nie chcą produktów z Polski, bo u nas rządzą nacjonaliści - mówi Janusz Piechociński w rozmowie z WP money .

Były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska sugeruje, że wszystkie krytyczne publikacje w światowych mediach są skrzętnie wykorzystywane przez naszych gospodarczych konkurentów. Jak przekonuje, podczas negocjacji wystarczy przypomnieć, co o kraju inwestora mówią jego czołowi politycy. Zdaniem Piechocińskiego trudno liczyć na milionowe inwestycje z Emiratów Arabskich, gdy czołowy polityk kraju zarzuca uchodźcom z Bliskiego Wschodu roznoszenie chorób, tak jak to zrobił w swoim czasie Jarosław Kaczyński.

I nie ma co się łudzić - nawet jeżeli parametry polskiej gospodarki wciąż są atrakcyjne, to nie tylko one decydują o tym, jak nasz kraj odbierany jest przez inwestorów z zagranicy.

Bo u was Murzynów biją

- Byłem niedawno w Londynie i zachęcałem do inwestowania w Polsce. Ale podczas jednego ze spotkań jeden ze słuchaczy wstaje i mówi: "Ale u was Murzynów biją!". Nie użył dokładnie tych słów, ale przywołał przypadki pobicia na tle rasowym. Potwierdziłem, że takie są, na co on odpowiedział, że jego firma zatrudnia wielu Hindusów, więc przeniesienie się do Polski będzie dla nich po prostu niebezpieczne - powiedział Marek Belka dla "Kultury Liberalnej".

Były premier przekonuje, że niechęć do inwestowania w Polsce to efekt nie tylko ostatnich działań rządu. Problemem jest również rosnąca niechęć do obcych. Zdaniem Belki, gdy już dochodzi do jakiś incydentów na tle rasowym, to polskie władze ich nie potępiają.

Niektóre niefortunne wypowiedzi polityków rządzących nawet dolewają oliwy do ognia. Mariusz Błaszczak masową histerię z Ełku tłumaczył zrozumiałym strachem przed terroryzmem.

- Przez blisko rok, rozpoczynając od wyborów prezydenckich, atmosfera wokół inwestorów zagranicznych bardzo się zagęszczała - uważa prof. Robert Gwiazdowski z Warsaw Enterprise Institute. - Retoryka skoncentrowana w krótkim czasie i prezentowana masowemu odbiorcy, sprawiała wrażenie politycznej nagonki - zwrócił uwagę przy okazji publikacji raportu "Klimat dla inwestycji w Polsce. Diagnoza sytuacji, propozycje rozwiązań".

Ekspert przypomniał przy tym, że od razu podchwyciły to najpoważniejsze zachodnie tytuły - od "Financial Timesa" przez "The Wall Street Journal" na "The Economist" kończąc.

Fala krytycznych publikacji wcale się nie skończyła. 3 stycznia znany amerykański miesięcznik "Foreign Policy" napisał o Polsce tak: "Unia Europejska i jej wymagania ubrały niektóre społeczeństwa w "demokrację". Teraz widzimy upadek tego mirażu". "Polska nie była tak demokratyczna na jaką wyglądała" - grzmi magazyn w tytule. Choć z polskiej perspektywy brzmi jak obelga. Z perspektywy inwestorów to ostrzeżenie. Działające.

WEI zaznacza, że o Polsce rozmawiają nie tylko media. "Wiele bardzo krytycznych ocen naszego kraju przekazywanych jest dalej pocztą pantoflową przez organizacje przedsiębiorców" - czytamy w raporcie.

I widać to doskonale po statystykach. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego po trzecim kwartale tego roku, inwestycje w Polsce wyhamowują. Na dodatek dynamika spadku wyraźnie wzrosła. W pierwszym kwartałem inwestycje spadły o 2,2 proc, w drugim już o 5 proc, a w trzecim o 7,7 proc. Tylko w marcu ubiegłego roku przepływy inwestycyjne zmniejszyły się o 34 mln dolarów. W skali całego roku może być to więc kilkaset milionów złotych mniej.

Stawka jest naprawdę wysoka. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wyniosła na koniec 2015 roku (ostatnie pełne dane roczne NBP) 159 mld euro. Najwięcej zostawiły u nas firmy zarejestrowane w Holandii (30,3 mld euro), Niemczech (27,3 mld euro), Luksemburga (19,3 mld euro) i Francji (17,9 mld euro).

"Niektórzy komentatorzy robią wroga z firm uznanych za niepolskie, nie doceniając, jakim motorem i mostem są firmy zagraniczne dla polskich firm i polskiego rynku. Premier Morawiecki wypowiadał się na temat zdolności przedsiębiorców polskich w wykorzystaniu kontaktów, jako poddostawca jednego zakładu żeby rozwinąć się na lokalnym i globalnym rynku. To jest tylko jedno z kluczowych korzyści płynących z obecności firm globalnych w Polsce" - powiedział prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh na konferencji WEI.

Trudne zadanie Morawieckiego

Od kilku miesięcy wicepremier Mateusz Morawiecki podczas swojego tournée po Europie przekonuje, gdzie tylko może, że inwestowanie w Polsce wciąż się opłaca. W ciągu najbliższych trzech miesięcy Morawiecki ma pokazać plan, jak przyciągnąć inwestorów m.in. z londyńskiego city. Wicepremier postawił przed sobą niełatwe zadanie. Chce przekonać światową finansjerę, że Wielką Brytanię po Brexicie warto zmienić na Warszawę. W kolejce są już jednak inne europejskie miasta - Berlin, Amsterdam, Wiedeń.

Morawiecki będzie musiał przekonać inwestorów, że krytyczne słowa pod adresem ich rodaków - to jednostkowe przypadki. I żaden Hindus nie musi się obawiać Polaków.

Problemy będzie mieć zresztą nie tylko Mateusz Morawiecki, ale również Jarosław Gowin. W wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" zapowiada powołanie agencji ściągającej zagranicznych studentów i doktorantów. Im z kolei Gowin będzie musiał wyjaśnić, dlaczego studenci z Turcji i Bułgarii byli obrażani w bydgoskim tramwaju. Podobny los spotkał czarnoskórych studentów z Portugalii, którzy zdecydowali się na naukę w Rzeszowie. Podobne historie można znaleźć w innych miastach: Gdańsk, Poznań, Toruń. Złamaniem nosa skończyło się wizyta Włocha w studenckim klubie Pinokio - pisała "Gazeta Wyborcza" na początku grudnia.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - której powstania chce Gowin - w ulotkach o Polsce będzie musiała przekonać, że jest u nas też bezpiecznie. Zdaniem Marka Belki odrabianie strat wizerunkowych będzie trwało przynajmniej kilka lat.