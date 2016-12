Zamieszanie z kasami fiskalnymi. E-paragon ma poślizg

Fot. Eastnews/Łukasz Grudniewski

Dopiero w styczniu zakończą się prace związane z wprowadzeniem nowych kas fiskalnych, które będą obsługiwać e-paragony - wynika z informacji WP money. Zmieniła się też osoba odpowiedzialna za projekt w Ministerstwie Finansów. Teraz prace koordynuje minister Paweł Gruza. Jednocześnie za komercyjne wdrożenie odpowiedzialna Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Nie udało się dotrzymać pierwszego terminu związanego z e-paragonami. Rząd chciał zakończyć prace nad rozporządzeniem wprowadzającym zdolne do ich obsługi kasy fiskalne do końca 2016 roku. Tak się nie stanie. Z naszych informacji wynika, że prace się powoli kończą i w styczniu ustalona zostanie ostateczna wersja dokumentu.

Jedną z ostatnich uzgodnionych zmian jest rezygnacja z pre-fiskalizacji. Dzięki niej to serwisant kasy fiskalnej miał ją zgłaszać bezpośrednio do urzędu skarbowego. Ostatecznie zadecydowano, że wystarczy podłączenie kasy do repozytorium, czyli serwera Ministerstwa Finansów, by urządzenie mogło działać.

Jednocześnie zrezygnowano z kas wirtualnych - do wydawania paragonów nadal potrzebne będzie fizyczne urządzenie. Takie wirtualne kasy mogłyby pomóc sklepom internetowym.

Jak twierdzi firma Novitus, w najnowszej wersji rozporządzenia, każda nowa kasa fiskalna musi być zdolna do obsługi kart płatniczych.

- Komunikacja odbywać się będzie według ustalonego, wspólnego dla wszystkich kas i terminali protokołu komunikacyjnego. Rozporządzenie dokładnie określi również warunki techniczne dla kas specjalizowanych: dla taksówek, sprzedaży automatycznej, bileterek - informuje Novitus.

Ponieważ kasy mają działać w trybie on-line, więc nie trzeba będzie ich ręcznie przeprogramowywać przy zmianie stawek VAT. Będzie to więc dużo łatwiejsze i tańsze niż dziś.

Rząd chce też, by pomimo wystawiania elektronicznych paragonów, każda kasa fiskalna nadal mogła wydrukować tradycyjny paragon. Pobieranie jego elektronicznej wersji ma być dobrowolne. Nie będzie jednak rozsyłał ich minister finansów. Zrobią to prywatne podmioty.

W tym celu pod koniec grudnia Ministerstwo Rozwoju (to ono pilotuje prace nad rozporządzeniem) podpisało list intencyjny z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). To ona ma przygotować platformę, która zajmie się dystrybucją e-paragonów bezpośrednio do klientów.

Rząd liczy, że tą komercyjną częścią projektu zainteresowane będą banki (mogą pokazywać e-paragony w bankowości elektronicznej), dostawcy poczty internetowej (e-paragon na maila) czy inne prywatne firmy, które stworzą np. aplikacje mobilne do analizy swoich wydatków.

"Platforma będzie otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w systemie dystrybucji e-paragonów. Będzie też niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów. Firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów" - poinformował resort rozwoju. Możliwe, że Izba od firm chcących pobierać dane pobierać będzie opłaty.

Jednocześnie zmieniła się osoba odpowiedzialna za projekt w Ministerstwie Finansów. Dotąd prace koordynował tam Leszek Skiba. Po przyjściu do resortu Pawła Gruzy, który odpowiadać ma za lepsze ściąganie podatków, to on przejął odpowiedzialność za wdrożenie e-paragonów.

To właśnie kwestie podatkowe zachęciły rząd do wprowadzenia e-fiskalizacji. Od 2018 roku wszystkie firmy w Polsce będą musiały raportować wszystkie transakcje elektronicznym Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Ten służy głównie do wyłapywania oszustw na podatku VAT w handlu hurtowym. E-paragony pomogą kontrolować także handel detaliczny.

Rząd podtrzymuje plan ich wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku.