Wspólny bilet na kolei. Z Warszawy na Hel na jednym bilecie jeszcze w tym roku

Fot. Bartosz Wawryszuk

Jeszcze w tym roku pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet kolejowy na trasy obsługiwane przez trzech różnych przewoźników - zapowiada nowy prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Temat wspólnego biletu krąży od miesięcy, ale teraz jest szansa, że zapowiedzi przyjmą realny kształt.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wspólny bilet właściwie od czasu, gdy w resorcie nastał Andrzej Adamczyk z PiS. Powstał nawet zespół, który opracowaniem takiego wspólnego biletu miałby się zająć. Ale o pracach zespołu - poza tym, że się toczą - niewiele było wiadomo. Pierwsze konkrety pojawiają się teraz.

Na jednym bilecie na Hel

Wyobraźmy sobie, że chcemy pojechać z Warszawy na Hel. Co jeśli nie znajdziemy bezpośredniego połączenia? Wówczas pojedziemy na przykład pociągiem PKP Intercity do Trójmiasta, gdzie przesiądziemy się w Przewozy Regionalne na Hel. Jeżeli okaże się, że musimy na przykład przedostać się z Gdańska do Gdyni, to dojdzie jeszcze pociąg trójmiejskiej SKM. Jedna podróż, trzech przewoźników, trzy bilety. I to właśnie ma się zmienić.

- Chcemy, żeby za kilka miesięcy pasażer mógł w ramach jednej transakcji kupić jeden bilet na przejazdy realizowane przez PKP Intercity, Przewozy Regionalne i SKM w Trójmieście - mówi nowy prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. - Niezależnie od tego, czy będziemy kupować bilet w kasie czy internecie, to będzie jedna transakcja - dodaje.

Mamiński zapewnia, że prace nad ideą wspólnego bilety wreszcie nabrały tempa. - W ciągu dwunastu dni, odkąd jestem prezesem PKP, spotykaliśmy się w tej sprawie już dwa razy - mówi.

Kolejnym etapem - jak już będzie działał jeden bilet na pociągi tych trzech przewoźników - ma być tzw. bilet open, czyli na wszystkie połączenia, niezależnie od spółki, która je obsługuje. To jednak tak odległa perspektywa, że nikt nie jest w stanie podać nawet orientacyjnej daty, kiedy mógłby zacząć obowiązywać.

Wyzwanie: porozumieć się

Dotychczas wszelkie idee dotyczące wspólnej oferty dla pasażerów rozbijały się o interesy poszczególnych spółek. W Polsce działa kilkunastu przewoźników kolejowych, z czego dziesięciu jest dużych lub sporych. Reszta ma śladowy udział w rynku. I tych dziesięciu przewoźników absolutnie nie było w stanie się ze sobą porozumieć. Głośne były raczej przypadki wzajemnych złośliwości niż przykłady udanej współpracy. Np. kiedy Przewozy Regionalne i PKP Intercity odmawiały sprzedaży biletów tego drugiego w swoich kasach, albo nasyłały na siebie nawzajem komorników,.

Wbrew pozorom sprawy nie ułatwia także to, że PKP Intercity i trójmiejska SKM, czyli czwarty i trzeci co do wielkości przewoźnik w kraju, są w tej samej grupie kapitałowej PKP, a Przewozy Regionalne zostały z niej wydzielone zaledwie dziewięć lat temu. Liczne spółki regionalne należą natomiast do marszałków województw, którzy są także współwłaścicielami Przewozów Regionalnych. Powiązania kapitałowe powinny więc pomagać porozumieniu się, ale wcale nie pomagają.

Każdy przewoźnik ma swój własny system sprzedaży biletów, własne kasy, niektóre sprzedają bilety przez internet, inne nie. Nie ma też pomysłu na to, jak miałyby zostać zorganizowane rozliczenia między spółkami.

To jednak ma się zmienić. Prezes Mamiński zapewnia, że pierwszy wspólny bilet zobaczymy jeszcze w tym roku.