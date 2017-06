Koniunktura w Polsce w czerwcu lepsza niż w maju i rok temu. Najnowsze dane GUS

Koniunktura gospodarcza w czerwcu poprawiła się w stosunku do maja, jest także lepsza niż przed rokiem - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dobra sytuacja występuje w sektorze produkcji, budownictwa i handlu detalicznego, ale największy optymizm występuje w finansach i ubezpieczeniach.

"Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej ukształtował się w czerwcu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem" - poinformował w piątkowym komunikacie GUS. Najwięcej optymizmu wykazują firmy z rynku finansowego.

GUS zaznaczył, że od siedmiu miesięcy wartości wskaźnika syntetycznego kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Składowe dotyczące przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu detalicznego wzrosły w stosunku do maja, natomiast składowa odnosząca się do usług utrzymuje się na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem.

"W porównaniu do czerwca ub.r. wartości wszystkich składowych wzrosły. Wskaźniki ocen diagnostycznych oraz prognostycznych są wyższe od notowanych przed miesiącem i przed rokiem" - poinformował urząd statystyczny.

Zgodnie z komunikatem, w czerwcu korzystnie koniunkturę ocenili dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności.

Wideo: zobacz, jak jeszcze w grudniu niektórzy eksperci oceniali perspektywy polskiej gospodarki w 2017 roku:

"Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych w maju br. i w czerwcu ostatnich ośmiu lat" - podał GUS.

Zaznaczono, że oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne po raz pierwszy od połowy 2011 r.

Pozytywne są także opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego - zbliżone do zgłaszanych w maju, choć gorsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Według GUS oceny jednostek z zakresu handlu detalicznego są nieco mniej korzystne niż w maju, choć lepsze niż w czerwcu ostatnich ośmiu lat.

"Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa oceniają koniunkturę mniej optymistycznie niż w maju, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze niż przed miesiącem oraz w czerwcu ostatnich dziewięciu lat" - podaje GUS.

"Oceny koniunktury przekazane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w maju oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej optymizmu wykazały - zgodnie z badaniem GUS - jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są zbliżone do sygnalizowanych od marca br. i bardziej korzystne od formułowanych w czerwcu ostatnich pięciu lat.