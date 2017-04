Nowe normy emisyjne dla energetyki. "To może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł"

Fot. Damian KLAMKA

Unia Europejska określiła nowe normy emisji dla energetyki. Zakłady będą miały cztery lata, by się do nich dostosować. Zdaniem polskiego rządu normy są zbyt restrykcyjne. - To może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł – komentuje pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek.

Głosowanie w Brukseli w tej sprawie odbyło się w piątek. Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. ostrzejesze wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i pył, niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych. Nowe normy dotyczą też takich substancji jak rtęć, chlorowodór, fluorowodór czy amoniak.

Określenie norm zanieczyszczenia powietrza dla energetyki nie jest niespodzianką. Eksperci i branża energetyczna od dawna mówią, że wypełnienie ich będzie się wiązało z dużymi kosztami. Podobnego zdania jest Ministerstwo Środowiska.

- Dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł. Nie zgadzamy się na takie podejście – komentuje pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek. Stosunkowo krótki, czteroletni okres na dostosowanie się, wymusi na polskiej energetyce modernizację i wiążący się z nią ogromny wysiłek finansowy. Według ministerstwa może to zagrozić nawet bezpieczeństwu dostaw prądu.

- Polska sprzeciwiła się tak restrykcyjnym wymogom, szczególnie zmianie wartości granicznych dla tlenków azotu. To był postulat wielu krajów. Nasze stanowisko poparło ostatecznie siedem państw - Niemcy, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Finlandia oraz Słowacja – mówi Sałek.

Jak wskazuje w komunikacie Ministerstwo Środowiska, "nasz głos, jak również innych popierających nas państw, został pominięty".

Według wyliczeń Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, 97 procent mieszkańców Polski oddycha powietrzem niespełniającym standardów Światowej Organizacji Zdrowia.