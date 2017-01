Smog to problem? Minister zdrowia uważa, że większym jest palenie papierosów

Fot. MAREK LASYK/REPORTER

Smog jest "zagrożeniem trochę bardziej teoretycznym" - uważa minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Minister wypowiada się tak dzień po tym, jak świat obiegła wieść, że jedna z Polskich miejscowości ma bardziej zanieczyszczone powietrze niż Pekin.

Kilkutysięczne miasteczko Skała pod Krakowem stało się sławne dzięki publikacji dziennika "Financial Times". Jak się okazało, w grudniu w Skale powietrze zawierało 979 mikrogramów szkodliwych cząsteczek na metr sześcienny. To najgorszy wynik w całej Europie. W tej niewielkiej miejscowości jest znacznie gorzej niż w wielomilionowym Pekinie. Stolica Chin może "pochwalić się" zanieczyszczeniem na poziomie 737 mikrogramów.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł został zapytany przez radio TOK FM właśnie o problem smogu. - Lubimy mówić o zagrożeniach troszkę bardziej teoretycznych, w sytuacji, kiedy styl życia, jaki przyjmujemy, jest wielokrotnie bardziej szkodliwy - powiedział.

W opinii ministra takim bardziej realnym zagrożeniem jest choćby palenie papierosów. Ci, którzy palą i jednocześnie skarżą się na smog są jego zdaniem "strasznie mało wiarygodni". Ocenił jednocześnie, że nie ma żadnych powodów do paniki.

Przypomnijmy - według badań WHO w pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych pyłem miast w Europie, aż 33 znajduje się w naszym kraju. Na szczycie znalazł się Żywiec, a na drugim miejscu Pszczyna. Trzeci był bułgarski Dimitrowgrad. Kolejne miejsca zajęły: Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka i Godów. Kraków - uchodzący w naszym kraju za miasto z najbrudniejszym powietrzem - uplasował się na jedenastej lokacie.

Burmistrz Skały Tadeusz Durłak stwierdził w rozmowie z WP money, że dane, które wywindowały miasteczko do publikacji w "Financial Times" nie są miarodajne. - To prawda, w Sylwestrową noc zanotowaliśmy w naszym pyłomierzu stężenie ok. 980 mikrogramów na metr sześcienny - przyznał burmistrz. Przekonywał ednak, że to pomiar skokowy i zanieczyszczenie utrzymywało się raptem przez 3 godziny.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie oddychających nim ludzi jest ogromny. Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jeśli przedostaną się do płuc, mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę. Przyczyniają się chorób układu oddechowego oraz chorób alergicznych - astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Za najbardziej szkodliwe uchodzą zanieczyszczenia o średnicy poniżej 2,5 mikrometra, tzw. pyły drobne, które mogą przenikać do krwi i powodować choroby serca.

Skąd w Polsce bierze się smog? Za emisję pyłów i innych zanieczyszczeń odpowiadają przemysł i transport, ale głównym winowajcą - odpowiadającym za ponad połowę zanieczyszczeń - są domowe piece.