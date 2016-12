Kryzys w Sejmie. Szydło "otwarta na rozmowy", Kaczyński o "przejściowym incydencie"

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Premier Beata Szydło powiedziała, że obecny spór polityczny powinien być konstruktywny i przynieść konkretne nowe rozwiązania. Szefowa rządu zapewniła, że sytuacja gospodarcza Polski jest stabilna. Na wspólnej konferencji z marszałkami Sejmu i Senatu oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, premier podkreśliła, że Polska i Polacy oczekują dialogu.

- Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw, nie przepychanki ze strony opozycji, nie próby bojkotowania prac nad budżetem państwa, ale wspólna praca nad tym budżetem - powiedziała premier.

- Jesteśmy otwarci do przyjmowania dobrych pomysłów, do - w dyskusji - przyjmowania takich rozwiązań, które będą służyły właśnie polskiej gospodarce i będą skoncentrowane na sprawach polskich obywateli - dodała.

Jesteśmy przekonani, że to, co dzisiaj się dzieje i co zakłóca spokój wielu Polaków, to tylko przejściowy incydent - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Złożył także życzenia świąteczne wszystkim Polakom niezależnie od ich politycznych poglądów.

- Chciałbym podkreślić, że jesteśmy tutaj, jest tutaj pani premier, są panowie marszałkowie, po to, by przekazać społeczeństwu, ale także przekazać opozycji, coś, co można by określić jako pozytywny sygnał jako wyciągniętą rękę - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wyraził nadzieję, że "ta ręka wyciągnięta w tym świątecznym czasie nie zostanie odrzucona, że Polska szybko wróci do normalności, do sporu, bo ten spór jest nie do uniknięcia".

- Zmiany w Polsce są rzeczywiście daleko idące, my je uważamy za niezbędne, nasi przeciwnicy mają inne zdanie. Ale nawet, jeżeli te różnice są bardzo daleko idące, to wszystko powinno odbywać się w ramach zasady przestrzegania prawa i tego sejmowego, i tego, które reguluje całe życie społeczne, i wtedy ten proces, choć trudny, będzie miał dla Polski pozytywne skutki - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił się także do mediów, aby opisywały wydarzenia zgodnie z istniejącym stanem prawnym. - Informowanie, że jakaś działalność, ma charakter przestępczy, to jest informowanie o bardzo ważnym aspekcie sprawy - dodał.

Jak ocenił, niewielu obywateli da się przekonać, że "posłanka wychodząca z Sejmu po pracy zaatakowana, obrzucana jakimiś przedmiotami, lżona że ona to jest agresorka, to jest negatywny bohater wydarzenia" - powiedział prezes PiS.

- Negatywnym bohaterem tego rodzaju wydarzenia są ci, którzy to robią i ci ludzie dopuszczają się po prostu zwykłego przestępstwa. Media mają święty obowiązek o tym mówić, mają święty obowiązek tego rodzaju rzeczy społeczeństwu przedstawiać - zaznaczył.

Ocenił, że jeśli dochodzimy do sytuacji, w której jest inaczej, to mamy do czynienia ze stanem bardzo już niebezpiecznym. - Niebezpiecznym dla wszystkich. Nie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie dla obecnej ekipy rządzącej, tylko dla wszystkich, dla całego społeczeństwa, całego narodu, oczywiście także dla dziennikarzy - podkreślił.

- Zwracamy się, żeby dotychczasowe bardzo niedobre praktyki zostały powstrzymane - mówił Kaczyński.

