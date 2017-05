Szef Lasów Państwowych chce otworzyć sieć sklepów z dziczyzną. Czy Konrad Tomaszewski ma biznesplan?

Fot. Mariusz Gaczyński/East News Warszawa, 13.04.2016. Konferencja prasowa ministra środowiska Jana Szyszki i dyrektora generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego na temat Puszczy Białowieskiej.

Ogólnopolska sieć sklepów z dziczyzną oraz produkowanymi chałupniczo przetworami z jagód i grzybów, które danego dnia nie sprzedały się przydrożnym handlarzom. Oto pomysł na biznes szefa Lasów Państwowych, który wymagał będzie zmian w obowiązujących przepisach. Branża wątpi w rentowność takiego przedsięwzięcia, a money.pl pyta LP, czy dyrektor Konrad Tomaszewski posiada biznesplan.

- Za dwa miesiące chcemy tutaj, nieopodal naszej siedziby w Warszawie, uruchomić pierwszy sklep firmowy Lasów Państwowych - mówi "Pulsowi Biznesu" Tomaszewski. W tym roku otwarte mają zostać cztery sklepy, a docelowo - kilkanaście. Do tego stoiska w sklepach wielkopowierzchniowych.

Sklepy z żywnością - tym bardziej tak niszową jak dziczyzna - byłoby całkowitą nowością w przypadku tej państwowej spółki, która od dziesięciolecia przychody czerpie ze sprzedaży drewna. Całkiem spore zresztą, bo ok. 8 mld zł rocznie.

Jak wyjaśnia Tomaszewski, LP nie będą same produkować tych przetworów, lecz będą sprzedawać upolowane dziki, jelenie i sarny zewnętrznym przetwórcom. Dyrektorowi Tomaszewskiemu marzy się, by były to małe rodzinne firmy, które zresztą dopiero miałyby powstać. Przyznaje, że "być może wymagać to będzie zmiany przepisów", by znieść bariery biurokratyczne dla tego typu działalności.

Chałupniczo, w domach

Jeśli pomysł otwierania sieci sklepów z dziczyzną - na co dotąd nie porwał się żaden prywatny inwestor - nie jest dość ryzykownym, pomysłem, Tomaszewski ma w zanadrzu jeszcze bardziej szalony plan. Kolejny, który wymagałby zmian w obowiązującym prawie.

Chodzi o produkcję przetworów z leśnych jagód i grzybów. W tym przypadku także surowiec ma pochodzić od Lasów Państwowych, a produkcja przetworów ma odbywać się chałupniczo z tego, czego nie sprzedadzą przydrożni handlarze.

Cały plan dotyczący jagód i grzybów wygląda następująco - Lasy Państwowe chcą ściągnąć przydrożnych handlarzy jagód i grzybów na własne parkingi leśne, gdzie mogliby sprzedawać je legalnie. Aby to było możliwe, trzeba by zmienić przepisy, by leśnicy - jak chce Tomaszewski - zajmowali się kontrolą sprzedawanych grzybów.

W jaki sposób taka współpraca Lasów Państwowych z przydrożnymi handlarzami łączy się z zaopatrzeniem planowanej sieci sklepów w konfitury i przetwory z grzybów? Jak wyjaśnia Tomaszewski, spółka skupowałyby towar niesprzedany danego dnia, a następnie byłby on "chałupniczo, w domach" przerabiany. - Gotowe przetwory z grzybów i jagód opatrzone logo LP trafiałyby do naszych sklepów firmowych - mówi Tomaszewski.

Czy istnieje biznesplan?

Cytowani przez "Puls Biznesu" przedsiębiorcy z branży mięsnej nie dają sieci sklepów z dziczyzną szans na sukces. Jak wyjaśniają, jest to tak trudny segment rynku, że trudno zarobić na sprzedaży dziczyzny, nawet gdy jest jedynie dodatkiem do normalnej oferty mięsnej.

Jak wyjaśnia Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, z 15-20 kg sarny uzyskuje się zaledwie 5 kg mięsa. Przy cenie w skupie wynoszącej 15 zł, oznacza to 45 zł za kilo mięsa. To jednak cena samego surowca, do czego dochodzą koszty zakładu przetwórczego.

Czy całe planowane przedsięwzięcie zostało gruntownie przeanalizowane od strony biznesowej, czy raczej jest to zbiór pomysłów osoby, która nigdy nie miała do czynienia z branżą handlową? Money.pl zwrócił się do rzeczniczki Lasów Państwowych Anny Malinowskiej z pytaniem o to, czy spółka dysponuje szczegółowym biznesplanem całego przedsięwzięcia. Opublikujemy odpowiedź, gdy tylko ją otrzymamy.

Sklepy z dziczyzną nie są pierwszym pomysłem biznesowym Tomaszewskiego, którego na szefa Lasów Państwowych w listopadzie 2015 roku powołał szef resortu środowiska Jan Szyszko. W lutym br. poinformował, że jeszcze w 2017 roku Lasy Państwowe chcą przeznaczyć nawet 100 mln zł na wspólne inwestycje z samorządami. Chodzi między innymi o budowę ośrodków rekreacyjnych i edukacyjnych.