Uderzenie w mafię paliwową. Nie zapłacili ponad 40 mln zł podatków i wyprali ponad 100 mln zł

Oszustwa paliwowe, pranie brudnych pieniędzy i 40 mln zł niezapłaconych podatków. Prokuratura wraz z policją rozbiły dużą grupę przestępczą, która działała nie tylko niemal w całej Polsce, ale także w kilku krajach europejskich. Aresztowano 17 osób, które już usłyszały zarzuty.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała we wtorek, że wraz z policją i służbami celno-skarbowymi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu paliwa bez podatków na terenie Polski oraz w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Litwie i Łotwie.

Proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu oleju smarowego, którego przeznaczenie zmieniano na olej napędowy. W ten sposób przestępcy nie zapłacili ponad 40 mln zł podatków oraz wyprali ok. 100 mln zł.

Jak informowała prokuratura, zarzucane aresztowanym przestępstwa to uchylanie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług VAT, dokonywanie wbrew przepisom nabycia i sprowadzenia ponad 20 mln litrów oleju smarowego oraz pranie pieniędzy.

Policjanci olsztyńskiego Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowywali grupę przestępczą już od roku. Funkcjonariusze CBŚP ustalili, że oszuści za pośrednictwem fikcyjnych spółek sprzedają olej napędowy na stacje paliw w Polsce i za granicę.

- Obecnie wykonywane są czynności z podejrzanymi w prokuraturze oraz rozpoznawane przez sąd kolejne wnioski w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztu wobec poszczególnych osób - powiedziała prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Dodała, że na razie wnioski o zastosowanie aresztu wystosowano wobec wszystkich przesłuchanych dotychczas osób, a "w najbliższych godzinach" do sądu mają trafić kolejne takie wnioski.

Jak podaje CBŚP, kiedy funkcjonariusze ustalili poszczególne osoby zaangażowane w ten proceder, postanowili przystąpić do ich zatrzymania. Pod wytypowane adresy jednocześnie weszło niemal 300 policjantów.

Ponieważ policjanci wiedzieli, że niektórzy z przestępców wywodzą się ze starych grup przestępczych, czyli mafii mokotowskiej i wołomińskiej, do ich zatrzymania postanowiono zaangażować policyjnych antyterrorystów.

Podczas policyjnej akcji zabezpieczono 12 tirów w raz z cysternami o wartości ok. 3,6 mln zł, 10 luksusowych samochodów o łącznej wartości 1,6 mln zł, do tego 95 tys. euro i ok. 520 tys. zł w gotówce, a także złotą biżuterię, zegarki i inne wartościowe przedmioty. Z kolei Generalny Inspektor Informacji Finansowych zabezpieczył na rachunkach bankowych 1,2 mln zł.

W ręce śledczych wpadły też oraz komputery, elektroniczne nośniki pamięci i dokumenty, które posłużą jako dowody popełnionych przestępstw.



Jak ustalono, podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego. Produkowano w nim olej smarowy. Następowało to między innymi na zlecenie jednego z czeskich podmiotów gospodarczych, który kontrolowany był przez członków grupy.

Śledztwo wykazało, że należności nieopłacone na rzecz Skarbu Państwa od jednej cysterny oleju wynosiły nie mniej niż 50 tysięcy złotych. Produkcja ujawnionego składu podatkowego wynosiła średnio 25 cystern tygodniowo.

Przestępcy, starając się ukryć swój proceder, wyprali łącznie co najmniej 26 mln euro i 15 mln zł. Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. Wpłacano na nie środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych oraz nabywano za nie prawa własności do nieruchomości.

Prokuratura podkreśla, ze śledztwo ma charakter rozwojowy oraz wielowątkowy. dlatego nie wyklucza kolejnych zatrzymań i zarzutów.

Aby ułatwić walkę z szarą strefą na rynku paliw, rząd wprowadził zmiany w prawie, które dają państwu znacznie większą kontrolę nad przewozem i obrotem takich surowców.W tym celu wprowadzono pakiety: paliwowy, energetyczny i przewozowy.

1 sierpnia 2016 roku wszedł w życie pakiet paliwowy, który narzucił obowiązek posiadania koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na wwóz paliw z zagranicy i ich przeładunek.Następnie 2 września 2016 r. zaczął obowiązywać pakiet energetyczny, czyli nowelizacja Prawa energetycznego, która zmieniła sposób wydawania koncesji. 18 kwietnia 2017 r. wszedł w życie pakiet przewozowy, który umożliwia ścisłe monitorowanie przewozu paliw.