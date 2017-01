Program Maluch plus. Rząd wyda pół miliarda złotych na najmłodszych

Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Realizujemy programy Rodzina 500 plus i Mieszkanie plus, ale też program Maluch plus, w tym roku zostanie na niego wydane około 500 mln zł - zapowiedziała premier Beata Szydło.

- Dzisiaj jesteśmy razem z maluchami, żeby o tym programie opowiedzieć - powiedziała Szydło na otwarciu Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli.

Dodała, że na program Maluch plus w tym roku zostanie wydane ok. 500 mln zł na wsparcie inwestycji w żłobki.

- Rodzina ma być bezpieczna, ma mieć poczucie, że państwo ją wspiera, pomaga, że może godnie żyć - powiedziała premier. Jak zaznaczyła, temu właśnie służą działania rządu PiS.

- Wszystkie programy, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, które w tej chwili zaczynają przynosić tak dobre owoce, począwszy od rodziny 500 plus, poprzez wspieranie rynku pracy, po podnoszenie minimalnych wynagrodzeń, poprzez właśnie takie projekty jak wspieranie inwestycji dla dzieci, mają służyć jednemu: w Polsce najważniejsza ma być rodzina. Dzieci to jest nasza przyszłość. Czy może być coś piękniejszego i wspanialszego niż mali obywatele, którzy tutaj za nami się znajdują? - powiedziała Szydło.

Premier powiedziała też, że pomoc z programu Rodzina 500 plus trafiła do prawie 4 mln dzieci, z czego ponad 1 mln to dzieci z Podkarpacia. Na rodzinę w tym województwie zostało przeznaczonych średnio blisko 7 tys. zł w ramach tego programu. Programem 500 plus jest objętych 65 proc. dzieci z terenów wiejskich na Podkarpaciu. - To pokazuje skalę tego programu i jego rzeczywisty wymiar - powiedziała Szydło.

W 2017 r. powstanie ponad 12 tys. nowych, publicznych żłobków - zapowiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. W sumie, w nowo powstających żłobkach i tych już istniejących, rząd dofinansuje ponad 53 tys. miejsc. Minister Rafalska, która uczestniczyła w poniedziałek w otwarciu żłobka integracyjnego w Stalowej Woli podkreślała, że "realizacja rządowego programu 500 plus przynosi spodziewane efekty".

- Mamy ten efekt, na który bardzo długo, bo ponad dziewięć miesięcy, czekaliśmy. Otóż w listopadzie okazało się, że porównując listopad roku 2016 do roku 2015 w skali całego kraju urodziło się ponad 2 tys. dzieci więcej i ostatnio takie wydarzenie miało miejsce we wrześniu 2011 r. A to są dopiero pierwsze te miesiące. Jestem przekonana, że będzie to trwały efekt - powiedziała Rafalska.

- Bardzo chcemy, żeby dzieci w Polsce rodziło się coraz więcej. A skoro rodzą się dzieci i mija ten okres, kiedy mamy i tatusiowie mogą być na urlopach macierzyńskich, kończy się okres sprawowania opieki i trzeba wracać do pracy, to takie miejsce jak to, ten piękny nowoczesny i przyjazny dzieciom żłobek muszą powstawać i nasz rząd, rząd pani premier Beaty Szydło, partycypuje w kosztach utrzymania i powstawania takich nowych miejsc żłobkowych - dodała minister.

Jak wskazała, "w roku 2017 r. powstanie takich nowych miejsc ponad 12 tys., a dofinansowanie będzie łącznie dotyczyło - i tych powstających i tych, które już istnieją - ponad 53 tys. miejsc".