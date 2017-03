Kim jest Marek W.? Biznesmen z Nowej Soli od lat kpi z wymiaru sprawiedliwości

Fot. Bartosz Krupa/East News

Zamykanie pracowników, groźby, uporczywe nękanie. A do tego sprawa o gwałty i wyłudzenie pieniędzy z funduszy europejskich. Oto historia Marka W., przedsiębiorcy i myśliwego. Media od lat donoszą, że biznesmen z Nowej Soli kpi z wymiaru sprawiedliwości. Unika więzienia, zmienia miejsca zamieszkania i ponoć korzysta z wpływów ojca, byłego prokuratora.

Kim jest Marek W.? Jest właścicielem licznych działek i lokali na terenie Nowej Soli i okolic, prowadzi kilka biznesów. Sześć lat temu W. zainteresowali się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Zatrzymali go w centrum miasta, w sportowym Ferrari.

Skuty w kajdanki i leżący na ziemi Marek W. miał podejrzewać, że zatrzymanie dotyczy jego polowań na nosorożce. Często jeździ do Afryki, chwali się trofeami z zabitych zwierzą. Leżąc na ziemi, miał powiedzieć, że za wszystko zapłaci. A miał z czego. Jego majątek wtedy mógł wynosić nawet 40 mln zł.

Sprawa nie dotyczy jednak nosorożców. Prokuratura postawiła W. aż 44 zarzuty. Główne to mobbing i znęcanie się nad pracownikami. W aktach sprawy znalazły się opowieści o przebiciu dłoni pracownika długopisem czy rozkazie biegania nago wokół firmy.

- Czuliśmy się jak żołnierze radzieccy, którzy wyzwalali obóz koncentracyjny. Kobiety rzuciły się nam na szyję, mężczyźni całowali, ktoś krzyknął, że biegnie po wódkę - opowiadali w 2012 roku dziennikarce "Gazety Wyborczej" policjanci, którzy weszli do firmy Wojciecha M.

I nie sposób dziwić się reakcji pracowników. Jak wynika z materiałów, do których dotarli dziennikarze "Gazety Lubuskiej" już w ubiegłym roku, w pracy było zakazane używanie nazw miast Zielona Góra i Poznań. W zamian za to pracownicy mieli mówić "miasto obok" i "większe miasto" - opisuję sprawę regionalny dziennik.

Nie wolno było używać też liczby dwa ani imienia Monika. Do tego długopisy musiały być konkretnego koloru. Dlaczego? Ot fanaberia szefa. Z podwładnymi nie komunikował się bezpośrednio. Wszystko odbywało się za pośrednictwem karteczek wrzucanych do skrzynki. W ten sam sposób odpisywał i przydzielał zadania. W tej sprawie usłyszał prawomocny wyrok. Jeden rok i trzy miesiące więzienia.

Praktycznie w tym samym czasie rozgrywała się druga sprawa z udziałem W. Poważniejsza, o gwałty. Według prokuratury i ofiar gwałcił od 2005 do 2011 roku. Ofiary najpierw odurzał środkami psychotropowymi, a później wykorzystywał. Do tego bił i zastraszał publikacją wstydliwych zdjęć. Jedna z pracownic miała być zmuszana do stosunku 11 razy. We wrześniu 2016 roku W. usłyszał wyrok 8 lat bezwzględnego więzienia i konieczność wypłacenia kary 750 tys. zł. O sprawie wielokrotnie rozpisywała się regionalna "Gazeta Lubuska". Wyrok nie był jednak prawomocny, Marek W. wniósł więc o apelację.

O wybrykach Marka W. sporo można znaleźć właśnie w regionalnej prasie. W lutym 2015 roku uciekał przed policją. Wyprzedził na podwójnej ciągłe, swoim Mercedesem przejechał przez przejazd kolejowy tuż przed zamknięciem rogatek. Stracił prawo jazdy.

Na sprawę nowe światło rzuca materiał Michała Fuji, dziennikarza "Superwizjera". Jak się okazuje, od miesięcy trwa gra pomiędzy polskim wymiarem sprawiedliwości a Markiem W. I od miesięcy w tej grze prowadzi biznesmen z Nowej Soli, który wciąż unika kary. Za kratki nie trafił ze względu na stan zdrowia. Sąd w Lesznie rozpatrzył jego odwołanie i odroczył wykonanie kary. Zdecydował zły stan zdrowia.

Michał Fuja odnalazł jednak stare występki Marka W. Z informacji "Superwizjera" wynika, że w 2005 roku potrącił w Nowej Soli pieszego. 22-latek zmarł. W sprawie pojawia się wątek niedziałającego monitoringu i opieszałości policji przy przesłuchaniach. W. nie trafił za kraki, a sąd omówił wglądu do akt sprawy. Nie ma więc sposobu, by opisać jaki wyrok w tej sprawie usłyszał. I czy w ogóle jakikolwiek usłyszał. Dziennikarz ustalił jednak, że sąd wziął pod uwagę wyrazy skruchy kierującego. W. zamówił mszę w intencji zmarłego.

To jednak nie wszystko. Marek W. jest zapalonym myśliwym, na polowania wyjeżdża do Afryki. Zabija nosorożce, antylopy, lwy. I ponoć oszukuje organizatorów wypraw. Fuja dotarł do jednego z nich. - To piep... świr. Nad ranem zorganizował ludzi, którzy pomogli mu wyjechać z farmy. Udało nam się go jednak zatrzymać - opowiada organizator polowań.

Według ustaleń "Superwizjera" swoisty parasol ochronny od lat ma zapewniać swemu jedynemu synowi Zdzisław W. To były prokuratur. Pracował w Nowej Soli, w Lesznie i w Poznaniu. I to właśnie w tych miastach Marek W. składa odwołania od wyroków i wnioski o odroczenie kary. Dostarcza też zwolnienia lekarskie, by nie zjawiać się na rozprawach. A z ustaleń Fuji wynika, że w tym czasie wyjeżdża na polowania.

W. w sądzie przedstawił dokumenty, że nękanym pracownikom wypłacił odszkodowania. I sąd uwierzył w nowe, przykładne życie Marka W. Jak się okazuje - pieniądze do pracowników nie trafiły. Do września 2017 roku trwa okres próbny. Polacy u W. ponoć nie chcą już pracować, w firmie zatrudniani są Ukraińcy.

"Superwizjer" próbował się skontaktować z Markiem W. i poprosić o jego komentarz do sprawy. Wciąż przecież w sądach leżą wyroki za gwałt i sprawa dotycząca wyłudzeń pieniędzy z funduszy europejskich. Pod żadnym z adresów z akt nie udało się spotkać W. Wiele wskazuje na to, że biznesmen właśnie przebywa w Afryce.