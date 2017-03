Macierewicz ma kłopot z kolejnym przetargiem. Marynarka Wojenna jeszcze długo popływa na zabytkach

Fot. ADAM WOJNAR/POLSKA PRESS

Szef MON zapowiadał, że jeszcze w tym roku Polska podpisze kontrakt na dostawę nowych okrętów podwodnych. Za nami pierwszy tydzień marca i nawet jeszcze nie ogłoszono przetargu. Słynny już konkurs ofert na śmigłowce rozpisano 5 lat temu i ciągle nie wybrano dostawcy. Teraz będzie inaczej czyli szybko i sprawnie? - Syndrom salonu samochodowego ciągle pokutuje w umysłach polityków. Tymczasem uzbrojenia nie kupuje się w ten sposób - mówi Wojciech Łuczak ekspert ds. bezpieczeństwa i obronności.

Jaka jest zatem szansa, że decyzja o dużo bardziej skomplikowanym zakupie okrętów podwodnych za ponad 10 mld zł zapadnie tak szybko? Zdaniem ekspertów plany resortu obrony są całkowicie nierealne.

Nawet gdyby doszło do jakiegoś nieprawdopodobnego przyśpieszenia, to przecież jeszcze między wyborem oferenta, a podpisaniem umowy długie miesiące (lata?) negocjacji np. o offsecie.

- W wariancie ekstremalnego tempa taki przetarg powinien być rozstrzygnięty latem, ale moim zdaniem nawet jego ogłoszenie w tym roku wydaje się mało prawdopodobne - mówi Mariusz Cielma, ekspert wojskowy i redaktor naczelny magazynu „Nowa Technika Wojskowa”.

Marynarka nie ma szczęścia do zakupów

Warto tu jednak przypomnieć, że poprzednicy PiS też ciągle przekładali program „Orka”, który ma dostarczyć polskiej armii 3 nowoczesne okręty podwodne. W „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018” zapisano, że pierwszy nowy okręt zacznie służbę w 2017 r. Co oczywiste tak się nie stało.

Potem w planach modernizacji Wojska Polskiego nastąpiła zmiana i pierwsze dwie nowe jednostki miały zacząć pływać pod polską banderą w 2022 r. Potem jeszcze poszerzono oczekiwania związane z tymi okrętami i termin przesunięto. W najnowszej wersji programu oczekujemy jednostek, z których będzie można wystrzeliwać pociski manewrujące dalekiego zasięgu.

- Jestem zbulwersowany faktem, że najdroższy i najbardziej skomplikowany przetarg jest przygotowywany przez wąska grupę ludzi w Inspektoracie Uzbrojenia. Co gorsza oni mają to zrobić najprawdopodobniej już do lata - mówi Wojciech Łuczak,

W jego ocenie brakuje w tym przypadku poważnej analizy, a za dużo jest krajowej polityki. - Brakuje ciągłości. Nie ma u nas w zwyczaju wprowadzania opozycji w szczegóły najważniejszych programów zbrojeniowych jak dzieje się to w państwach z dłuższą demokratyczną tradycją. Tam traktowane jest to jako wspólne dobro, nie arena walki politycznej - dodaje Łuczak.

Kiedy w połowie stycznia pytaliśmy o losy programu, MON odpowiedziało nam, że „pozyskanie okrętów podwodnych nowej generacji „Orka” jest obecnie w fazie analityczno-koncepcyjnej”. Na dzisiejsze pytanie o termin ogłoszenia przetargu z biura prasowego otrzymaliśmy łudząco podobną odpowiedź.

„Prowadzona jest faza analityczno-koncepcyjna dotycząca programu „Orka”. Wszczęcie postępowania na „Orkę” planowane jest w br.” W korespondencji w żaden sposób nie odniesiono się do faktu, że minister Macierewicz w styczniu zapowiadał podpisanie kontraktu, a nie ogłoszenie przetargu.

Pływające muzea nie odstraszą wrogów

- Nikt chyba nie wie kiedy on wreszcie zostanie ogłoszony, choć wielokrotnie słyszałem ze strony MON, że wszystko już gotowe. W takich warunkach trudno mówić w ogóle o podpisaniu umowy. Niestety zmarnowaliśmy ostatnie lata - mówi WP money komandor rezerwy Maksymilian Dura, który przypomina też, że taki okręt buduje się co najmniej 5 lat zatem szybko nie wejdą one do służby.

On też najlepiej wie, jak bardzo Polska Marynarka Wojenna potrzebuje nowego sprzętu. Marynarka, która na razie bardziej przypomina muzeum ma teraz 39 okrętów bojowych ze średnią wieku ponad 33 lat. W tej stawce najstarsze są właśnie okręty podwodniaków.

Cztery małe jednostki dostaliśmy od Norwegów w prezencie. Wszystkie mają ponad 50 lat. Tak naprawdę tylko jeden okręt podwodny „Orzeł” produkcji rosyjskiej jest w miarę nowoczesny. Choć i tu są pewne wątpliwości.

- Tak naprawdę nawet i on nie jest w pełni sprawny, ale to już zupełnie inna historia. Rzecz w tym, że nie ma w Europie, a myślę, że i na świecie, drugiej takiej zabytkowej marynarki. Dlatego nie możemy już dłużej czekać i potrzebne są zdecydowane działania - mówi Cielma.

Pytanie tylko jak to zrobić. Ekspert „Nowej Techniki Wojskowej” zgadza się z Łuczakiem, który wspomina o zbyt małym zespole pracującym nad tym zamówieniem. We francuskim odpowiedniku naszego Inspektoratu Uzbrojenia pracuje 10 tys. fachowców, a u nas 400 osób.

Okręty prawie atomowe

- Tego się nie da przeskoczyć. Brakuje ekspertów, a nie da się tego szybko nadrobić, bo ich po prostu nie ma nawet na rynku prywatnym. Trzeba lat żeby ich wychować i wyposażyć w stosowną wiedzę i umiejętności. Dlatego o przyśpieszeniu w jakichkolwiek przetargach nie może być mowy. Szczególnie w tym kiedy jeden okręt kosztować będzie nawet do 3 mld zł - mówi Cielma.

Braki kadrowe są od lat bolączką w Inspektoracie. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że na jednego eksperta przypada tam kilka projektów. Nawet kiedy w zespołach pracują przy tych największych, nie są zwalniani z zajmowaniem się pozostałymi przetargami.

- Tymczasem wstępne oferty od jednego producenta na okręty nawodne miały tysiąc stron. W przypadku podwodnych tego będzie dużo więcej. Fizycznie tego się po prostu nie da szybko opracować - dodaje Cielma.

- Ten program jest dużo bardziej skomplikowany od programów śmigłowcowych. W grę wchodzi tu system odpalania spod wody pocisków rakietowych. Okręty mają też mieć cechy zbliżone do tych o napędzie atomowym. Mają mieć możliwość pozostawania pod wodą nawet do miesiąca - dodaje Łuczak.

W jego ocenie wszystko to sprawia, że nierealnym są podawane przez Macierewicza terminy. Co zatem można zrobić, by marynarze dostali nowy sprzęt tak szybko jak to tylko możliwe? W ocenie ekspertów jedyną dostępną opcją jest wypożyczenie okrętów od przyszłego ich dostawcy. Na szczęście wszyscy producenci, którzy są w grze o ten kontrakt, proponują nam takie rozwiązania.

- Pływanie podwodne jest jak latanie. Jeśli odstawi się nawet na krótki czas trening, to traci się kompetentne kadry. Tymczasem mamy jeszcze ludzi, którzy potrafią pływać pod wodą dlatego warto skorzystać z wypożyczenia - mówi Wojciech Łuczak. Pytanie tylko od kogo i o ile podroży to wartość kontraktu pozostanie na razie bez odpowiedzi.

Trudny wybór

Wiadomo jedynie, że wśród potencjalnych oferentów jest: szwedzki Saab, niemiecki ThyssenKrupp i francuska stocznia DCNS. Wybór między nimi nie będzie łatwy, bo każdy z nich ma swoje przewagi i braki. Eksperci są jednak zgodni. Kluczowa będzie decyzja dotycząca pocisku manewrującego.

Jak już pisaliśmy w WP money niemieckie okręty nie są w nie wyposażone. Z kolei Francuzi na swoich mają taką broń. Pociski NCM są bliźniaczo podobne do słynnych amerykańskich Tomahawków, a dodatkowo Paryż gwarantuje nam pełną swobodę w ich użyciu.

W przypadku wyboru Szwedów albo Niemców musielibyśmy kupować pociski od Amerykanów. Wtedy trzeba by z nimi każdorazowo uzgadniać wybór zarówno celu, jak i sam moment odpalenia.

- Dlatego najbardziej komplementarna jest oferta francuska, ale i tu jest pewien problem. Te konkretne jednostki, które nas interesują, nie są wykorzystywane w Europie. Nawet Francuzi z nich nie korzystają. Służą w Malezji, Chile, a budowane są w Brazylii i w Indiach. Ale nikt w NATO nimi nie pływa - mówi Cielma.

Z kolei okręty niemieckie są bardzo popularne w armiach sojuszu i co nie jest bez znaczenia, projektowane są specjalnie do operowania na Bałtyku. Tu też zaledwie 150 kilometrów od granicy z Polską jest baza treningowa z nowoczesnym symulatorem. Moglibyśmy z niej korzystać.

Ponadto Niemcy mają na stanie kilka okrętów, do których brakuje im obsady i proponowali nam już ich wynajem. W przypadku Szwedów minusem jest to, że proponowany przez nich okręt A26 jeszcze nie został zbudowany, nie mówiąc o testach i doświadczeniach z użytkowaniem.

Budżet udźwignie ten wydatek?

Tu jednak pojawia się korzyść. Jako, że na razie zmówione są dwie sztuki, Szwedzi szukają kogoś do kooperacji przy tym projekcie, co zmniejszyłoby koszty jednostkowe. - W tym przypadku są to najbardziej zaawansowane technologie. Dlatego na tym wyborze najprawdopodobniej nasz przemysł mógłby zyskać najwięcej. Najtrudniej tu jednak określić czas oczekiwania na wejście okrętów do służby - mówi Cielma.

Oczywiście o wyborze dostawcy zdecydują nie tylko wartości bojowe, ale wartość offsetu i poziom transferu technologii do naszej zbrojeniówki. Wszyscy oferenci przynajmniej na tym etapie proponują budowę w polskich stoczniach i co najmniej 50 proc. udział polskich zakładów w procesie produkcji.

Na szczegóły musimy poczekać do ogłoszenia przetargu i pierwszych propozycji producentów. Problem w tym, że nie wiadomo jak długo. Plan modernizacji armii zakłada do 2022 r. wydanie 13 mld zł na zakupy dla marynarki. Chyba, że i on jak poprzednie ulegnie zmianie.

- Gołym okiem widać, że przed nami możliwe problemy z wydatkami państwa. Zadłużamy się coraz bardziej. Zatem pytanie jak i czy w ogóle budżet państwa wytrzyma wydatek rzędu 10 mld zł zaczyna być coraz bardziej aktualne - przestrzega Wojciech Łuczak.