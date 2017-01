Radni powiedzą ci, czym grzać dom. Mazowsze idzie w ślady Małoposki

Fot. Daniel Gnap/ EastNews

Jeszcze w tym roku Mazowsze ma mieć własne przepisy antysmogowe. Uchwała ma wskazać m.in. jakim paliwem będzie można ogrzewać domy, a użycie których będzie ograniczone. Taką uchwałę przyjęli już radni woj. małopolskiego. Kolejnym województwem pracującym nad swoimi przepisami jest śląskie.

Przepisów wymierzonych w niską emisję w stolicy domagają się m.in. aktywiści Warszawskiego Alarmu Smogowego. W internecie pod petycją z apelem o przyjęcie uchwały podpisało się 12 tys. osób. "Warszawskie niebo regularnie zasnuwa smog. (...) Nawet niepalący mieszkańcy Warszawy "wypalają" średnio odpowiednik około tysiąca papierosów rocznie, a w mieście z powodu smogu przedwcześnie umiera co roku około 3 tys. osób. To tyle samo co w wypadkach samochodowych w całym kraju!" - czytamy w petycji.

Uchwałą w kopciuchy

Prekursorem w walce ze smogiem jest Kraków i województwo małopolskie. W Krakowie trwa program dopłat do wymiany pieców na bardziej ekologiczne, a małopolski sejmik jednogłośnie przyjął w poniedziałek uchwałę antysmogową. Od 1 lipca w domach w całym regionie będzie można montować wyłącznie piece do ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Natomiast stare kotły trzeba będzie wymienić do 2023 r. Mieszkańcy Małopolski nadal będą mogli palić węglem, ale zakazane będzie paliwo najgorszej jakości, czyli np. powstające jako odpad przy jego wydobyciu muły węglowe.

To rewolucja. Polska jest jednym z ostatnich państw regionu, które nie mają ustalonych norm dla kotłów. Kopciuchów zakazali natomiast Niemcy i Czesi. Małopolskie jest pierwszym regionem w Polsce, które wprowadziło takie prawo. Teraz tym śladem idą kolejne.

Czym wolno palić w piecu

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik zauważa, że temat smogu nie jest nowy. I ma rację. Specjaliści od lat przestrzegają, że jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia.

Jednak temat przebił się do opinii publicznej właściwie dopiero w tym roku. Kolejne miasta - jak Kraków czy Warszawa - przestrzegają by w dniu gdy zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie duże nie wychodzić z domu. W Rybniku z powodu smogu odwołano zajęcia w szkołach. Pogoda nie ułatwia sprawy - jest zimno i bezwietrznie, więc smog zalega nad miastami, a normy czystości powietrza są przekroczone w wielu miejscach nawet kilkakrotnie.

Władze Mazowsza do połowy lutego czekają na informację od samorządów o ich działaniach dotyczących ochrony powietrza. Zbierają też informacje potrzebne do inwentaryzacji urządzeń grzewczych w regionie. Ma to pomóc przygotować projekt uchwały.

Struzik zapewnił we wtorek, że uchwała antysmogowa powstanie w 2017 r.

Prace nad swoją uchwałą zaczęło też województwo śląskie. Również w tym regionie mają być określone wymagania dla kotłów i paliw stałych.

Polskie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Emisja pyłu i szkodliwych gazów wzrasta wraz z początkiem każdego sezonu grzewczego. Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na które powołuje się Polski Alarm Smogowy, jedynym polskim miastem, w którym zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 było zgodne z normami był Szczecin. W pozostałych normy były przekroczone, nawet kilkukrotnie. Natomiast zanieczyszczenie rakotwórczym benzo(a)pirenem odnotowano w 44 z 46 stref pomiarowych. Jedynie w Koszalinie i Olsztynie normy były spełnione.