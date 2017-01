Monety Allegro. Serwis rusza z własnym programem lojalnościowym

Będzie program lojalnościowy w Allegro - wynika z informacji WP money. Serwis umożliwi zbieranie wirtualnych monet. A te będą uprawniać do zniżki na zakupy. Program Allegro mocno stawia na smartfony - na starcie będzie działał wyłącznie podczas zakupów w aplikacji mobilnej.



Przygoda Allegro i Paybacka zakończyła się w lipcu ub. r. Serwis zrezygnował ze współpracy, bo coraz mniej osób interesowało zbieranie przez lata punktów, by później wymienić je na ostrzałkę do noży czy czajnik. Tymczasem coraz więcej programów lojalnościowych daje dziś natychmiastową zniżkę czy bon. Tak też ma działać program Allegro.

Z informacji WP money wynika, że monety będą zbierana wyłącznie podczas zakupów w aplikacji mobilnej. Za każdy przedmiot kupiony za minimum 60 zł użytkownik otrzyma 6 "monet". Tu pojawiają się jednak pierwsze gwiazdki i drobny druczek. Zakupy muszą być dokonane u sprzedawcy mającego status Standardu Allegro, a płatności trzeba dokonać za pomocą PayU.

Zebranie 20 monet Allegro będzie uprawniać do odebrania kuponu o wartości 20 zł. Punkty będą przypisane do użytkownika, więc za pierwszym razem do uzyskania kuponu będą potrzebne cztery transakcje za 60 zł. Ale później już tylko trzy (i tak aż do wyzerowania konta).

Nacisk na aplikację mobilną widać też przy rabacie - będzie go można zrealizować tylko przy zakupach wyższych niż 50 zł. I tylko przez aplikację na smartfony. Użytkownicy będą mieli na to 14 dni. Miesięcznie będzie można dzięki temu zaoszczędzić do 120 zł. Kuponów nie będzie można jednak wykorzystać na wszystkie produkty Allegro. Wyłączone z programu są m.in. zdrapki na konsole do Xbox 360, karty Allegro, gry PC i MMO, doładowania do gier.

Allegro miało już swoje kupony, ale bez charakteru stricte lojalnościowego. A właśnie o zachęcenie do częstszych zakupów ma chodzić w Monetach Allegro. Program ma wystartować już w poniedziałek.

Ruch Allegro pokazuje, że nawet tak duzi gracze muszą mieć swoje programy lojalnościowe. Ostatnio zdecydowała się na to także Biedronka, która od kilku miesięcy ma kartę Moja Biedronka, a jej wprowadzenie powiązane było z akcją Świeżaki. Ta przerosła oczekiwania dyskontu i nagród-zabawek po prostu zabrakło (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj ).

Także Empik, który w podobnym okresie co Allegro zrezygnował z Payback, obecnie ma już swój program o nazwie Mój Empik. Daje on zniżki i rabaty. W ciągu kilku tygodni do programu przyłączyło się kilkaset tysięcy osób. Podobnie postąpił także Smyk - również w zeszłym roku zrezygnował z Payback - i obecnie ma system zbierania zniżek Smyk&spółka.

Zwiększona liczba programów lojalnościowych nie oznacza, że uczestniczy w nich coraz więcej osób. Według najnowszych danych Polacy coraz rzadziej z nich korzystają. Jednocześnie ci, którzy już się do nich przyłączą, są dużo bardziej aktywnymi uczestnikami niż jeszcze parę lat temu.

- W porównaniu z ubiegłymi latami uczestnicy programów lojalnościowych częściej deklarują, że udział w programach ma wpływ na ich zachowania zakupowe - aż 66 proc. badanych przyznaje, że program lojalnościowy skłonił ich do robienia zakupów lub robienia większych zakupów w danej sieci lub u danego partnera - podaje ARC Rynek i Opinia.

Najpopularniejszymi programami lojalnościowymi są Tesco Clubcard, Payback oraz Orlen Vitay. W sondażu ARC Rynek i Opinia uczestnictwo w nich zadeklarowało 23 proc. ankietowanych.