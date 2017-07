Inwestycje sentymentalne. Na pasji można zarobić

Wystawione na licytacje plansze do okładek komiksów Marvel Comics z serii „The Amazing Spider-Man”, osiągają cenę nawet 100 tysięcy dolarów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również znaczki pocztowe czy stare monety. Na inwestycjach sentymentalnych można nieźle zarobić.

Inwestycje sentymentalne to przede wszystkim dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie – zegarki, biżuterię, płyty winylowe, znaczki, monety, plakaty, komiksy, limitowane serie klocków Lego czy stare zabawki. Innymi słowy wszystko to, co dla nabywcy, ze względu na jego zainteresowanie danym rodzajem przedmiotów, może przedstawiać wartość (nie tylko sentymentalną, ale ze względu na ten sentyment – często wyższą niż rzeczywista).

W Polsce ta część rynku inwestycyjnego jest jeszcze słabo zagospodarowana, cały czas pozostając w początkowej fazie rozwoju. Stosunkowo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to co skrywa ich (wypełniona klaserami) szuflada, (zarzucony starymi komiksami) strych czy piwnica (w której natrafić można na pamiątki po ulubionym zespole muzycznym z czasów młodości) posiada wymierną wartość pieniężną.

Pokemon GO w dobrej cenie

A stare, zbierane w przeszłości przedmioty nabierają wysokiej wartości z dnia na dzień. Po tym, jak na całym świecie niesamowitą popularność zyskała aplikacja Pokemon GO, gadżety związane z animacją sprzed 20 lat stały się dobrami kolekcjonerskimi – w zeszłym roku karta Shadowless Charizard (pierwsza edycja) za pośrednictwem portalu aukcyjnego Catawiki została sprzedana za blisko 400 funtów.

Na rynku inwestycji sentymentalnych zdarzają się również prawdziwe unikaty, często warte fortunę. Przykładowo, wystawione na licytacje, wykonane przez Johna Romitę plansze do okładek komiksów Marvel Comics z serii 'The Amazing Spider-Man', osiągają cenę nawet 100 tysięcy dolarów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również znaczki pocztowe czy stare monety.

- W Wielkiej Brytanii monety z epoki przedwiktoriańskiej należą do rzadko spotykanych, w związku z czym kolekcjonerzy są skłonni zapłacić za nie naprawdę wysoką cenę. Równie pożądane są szkockie monety – mówi Ruud de Jong, ekspert ds. monet kolekcjonerskich portalu aukcyjnego Catawiki.

Od czego zacząć?

W przypadku tego typu inwestycji najważniejsze jest znalezienie przedmiotów, które są nam najbliższe – zdobycie i rozwijanie wiedzy o rzeczach, które nas interesują, które darzymy sentymentem, będzie wówczas znacznie ciekawsze i przyjemniejsze.

To właśnie wiedza o przedmiocie inwestycji jest w tym przypadku najważniejsza – jeśli numizmatyka, starodruki czy muzyka lat 70-tych nie budzą naszego zainteresowania to korzystne lokowanie kapitału w takie przedmioty będzie utrudnione.



Jeśli już odnaleźliśmy interesujący nas obszar inwestycji, czy to wśród posiadanych od lat komiksów, czy w rozwijaniu niezrealizowanej dotychczas pasji, warto skontaktować się z innymi kolekcjonerami i poprosić ich o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Niejednokrotnie osoby takie spotkać można na targach staroci czy forach internetowych. Nie bez znaczenia pozostaje również opinia profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się wyceną tego typu inwestycji.



- Ważne jest, by przedmioty, które sprzedajemy online zostały na żywo obejrzane przez eksperta – dzięki temu będziemy mieli pewność, że zostały odpowiednio wycenione - podkreśla Ruud de Jong

Nie zapominaj o ryzyku

Oczywiście należy pamiętać, że jak każda inwestycja, także i ta obarczona jest ryzykiem – może się zdarzyć, że zakupiony w celu dalszej odsprzedaży przedmiot, okaże się nietrafiony. Jeśli jednak skupimy się na inwestycjach w rzeczy, które nas interesują – pozostanie nam piękny kolekcjonerski gadżet.