Te drogi będą otwarte w wakacje. Mamy mapę

Do końca wakacji drogowcy chcą oddać do użytku 90 kilometrów nowych dróg. Jest dobra wiadomość dla kierowców jeżdżących z Warszawy nad morze. Otwarta ma być ekspresowa "siódemka" w okolicach Ostródy.

W ubiegłym tygodniu kierowcy dostali do dyspozycji dwie obwodnice: Inowrocławia i Ostrowa Wielkopolskiego. To jednak nie koniec. Licząc z tymi dwiema obwodnicami, do końca wakacji drogowcy planują w sumie oddać blisko 125 km nowych dróg krajowych. Oznacza to, że jeszcze 90 km czeka na otwarcie.

Jeśli wszystko pójdzie po myśli drogowców, w sierpniu zostanie otwarty odcinek S3 od Sulechowa do węzła Zielona Góra, S7 z Ostródy do Rychnowa wraz z obwodnicą Ostródy, S19 między Sokołowem Małopolskim a Stobierną oraz S19 między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. W sierpniu ma być też oddana obwodnica Jarocina.

Już w lipcu drogowcy oddali 22 kilometry ekspresowej siódemki między Radomiem a granicą województwa świętokrzyskiego. Dzięki niej skróci się czas przejazdu z Warszawy do Kielc i dalej do Krakowa.

Ten fragment ma jednak pecha. Miał być gotowy w maju. Minister infrastruktury miał go uroczyście otworzyć pod koniec czerwca. Zaproszono już nawet dziennikarzy, ale w ostatniej chwili imprezę odwołano. Na przeszkodzie stanęły problemy ze zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji. Ostatecznie ruch puszczono w ubiegłym tygodniu.

- Jak to tylko możliwe, udostępniamy kierowcom fragmenty odcinków, aby ułatwiać i poprawiać podróżowanie - mówi money.pl rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.

Łącznie w tym roku kierowcy dostaną do użytku 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz kilka obwodnic.

Zobacz też: Nowe drogi w Polsce. 397 km bez autostrad

W tym roku GDDKiA oddała 18,3-kilometrowy odcinek na S5 Mielno-Gniezno, 4,5-kilometrowy fragment w Krakowie między węzłami Przewóz i Nowa Huta, 22 kilometry S7 od Nidzicy do Napierek oraz obwodnicę Wielunia o długości 13,2 km.

- Kilka odcinków, które planowaliśmy oddać w tym roku, zostało udostępnionych już w 2016 roku, znacznie przed terminami kontraktowymi. Były to: S19 fragment zachodniej obwodnicy Lublina, S7 od Miłomłyna do Ostródy, S8 od Zambrowa do Mężenina, obwodnica Bełchatowa i druga jezdnia obwodnicy Międzyrzecza na S3. W sumie to prawie 52 km nowych dróg krajowych, które zostały oddane przed terminem - mówi rzecznik GDDKiA.