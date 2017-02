Jarosław Sellin: propozycje w sprawie abonamentu jeszcze w lutym. Kilka razy więcej pieniędzy na media publiczne

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Jeszcze w lutym zostanie przedstawiony projekt ustawy o abonamencie RTV - zapowiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin w Polskim Radiu 24 w środę. - Utrzymamy abonament jako taki, baza płatników bardzo się poszerzy, ale z ulgami dla tych, którzy regularnie płacili - zdradził polityk.

- Nie może być tak, że telewizja publiczna jest w ponad 90 proc. utrzymywana ze środków komercyjnych - przekonywał Jarosław Sellin. - To nietypowe. W Europie zdecydowana większość mediów publicznych jest utrzymywana przede wszystkim ze środków publicznych, a środki komercyjne są tylko uzupełnieniem - dodał.

Jak zapewnił wiceminister kultury, zrealizowany zostanie "plan, który ma oznaczać, że na media publiczne będzie trzy-cztery razy więcej pieniędzy publicznych niż dziś".

- Utrzymamy abonament jako taki, jako zasadę, natomiast zaproponujemy dobre wyjścia dla płatników abonamentu, zarówno tych, którzy dotąd od tego płacenia abonamentu uchylali, jak i tych, którzy regularnie i w sposób zdyscyplinowany abonament płacili - ujawnił.

- Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy baza płatników bardzo się poszerzy, ponieważ dzisiaj jest to nieco ponad milion na 13 milionów gospodarstw w Polsce - stwierdził polityk. - Baza się poszerzy, ale z pewnymi ulgami dla tych, którzy regularnie płacili - zapewnił.

Abonament RTV w każdym zeznaniu podatkowym

Jarosław Sellin nie chciał mówić na temat sposobu, w jaki ma być ściągany nowy abonament, ale jeszcze w styczniu WP money dowiedział się, że zasadnicza nowość polega na tym, że abonament RTV będzie wpisany w zeznanie podatkowe, tak by uiszczał go każdy płatnik PIT, CIT i KRUS. W połowie lutego nasze informacje potwierdził Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych.

Nowe rozwiązania mają zobowiązać operatorów platform cyfrowych i kablówek do dostarczania Poczcie Polskiej baz danych swoich klientów. Jak zaznaczył Krzysztof Czabański, operatorzy będą zobowiązani do przypominania swoim klientom o obowiązku płacenia abonamentu.

Jest już zatem pewne, że upadł zapowiadany przez Czabańskiego pomysł dołączenia opłaty na media publiczne do rachunku za energię elektryczną. Poparcia politycznego nie znalazł też pomysł prezesa TVP Jacka Kurskiego, by płaciło każde gospodarstwo domowe. Była jeszcze propozycja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która chciała, by na media publiczne od każdego podatnika pobierać miesięcznie 6,33 zł.

Intensywne poszukiwania sposobów na zwiększenie wpływów abonamentowych mediów publicznych wiążą się z z ich fatalną kondycją finansową, przede wszystkim telewizji. Według informacji podanej przez Jacka Kurskiego, w 2016 roku strata TVP wyniosła aż 188 mln zł. By nie utracić płynności, TVP musiała się zadłużyć na 155 mln zł.