TVP ma swój pomiar oglądalności? Netia i Nielsen nie komentują słów Kurskiego

- Do tej pory nikt nie widział człowieka z panelu tej firmy. To trochę jak yeti: wszyscy wiedzieli, że istnieje, ale jeszcze nikt go nie widział - powiedział prezes TVP Jacek Kurski. Nielsen odpowiada, że "panel jest prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami". A Netia nie chce komentować słów Kurskiego.

Jak pisaliśmy wcześniej w money.pl, prezes Telewizji Polskiej zdradził w Sejmie, że TVP we współpracy z Netią przeprowadziła własne badanie oglądalności. Jego wyniki miały być "szokująco inne" od tych, zaprezentowanych przez firmę Nielsen.

Nielsenowi "oberwało się" również za metodologię badania i panel pomiaru oglądalności, którego uczestników "nikt nigdy nie widział".

"Panel pomiaru oglądalności AGB Nielsen Media Reasearch prowadzony jest zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiaru widowni, wiernie odzwierciedla strukturę gospodarstw domowych w Polsce i odpowiada na konkretne potrzeby całego rynku telewizyjnego w kraju" - odpowiedział money.pl przedstawiciel firmy. Mikołaj Piotrowski.

Jak dodał, badania przeprowadzane przez Nielsena są "regularnie poddawane zewnętrznym audytom, które potwierdziły, iż spełnia ono wszystkie standardy rynkowe i zapewnia wysoką jakość danych oferowanych naszym klientom".

Netia nie komentuje, ale klienci już tak

Wypowiedzi prezesa TVP nie chce też komentować Netia, która przyznaje tylko, że rzeczywiście dysponuje narzędziem do pomiaru oglądalności. Nie informuje natomiast, czy i na jakiej podstawie przekazuje dane dotyczące oglądalności publicznemu nadawcy.

To nie podoba się klientom, którzy w portalach społecznościowych wyrażają swoje niezadowolenie. "Wielka szkoda, że Netia nie raczyła mnie o tym poinformować głupim mailem" - napisał jeden z nich na Twitterze.

No, wielka szkoda, że @NETIA_SA nie raczyła ani mnie, ani innych swoich klientów o tym poinformować choćby głupim mailem. https://t.co/1XDyjd9ZAE -- Łukasz Rogojsz (@Lukasz_Rogojsz) 8 czerwca 2017

"No ładnie, Kurski właśnie ogłosił, że przekazujecie mu co ogląda pół miliona klientów kablówki. już nie chcę gigakablówki" - napisał kolejny użytkownik na Facebooku platformy.

"Netia posiada prototypowe narzędzie, analizujące zanonimizowane dane o oglądalności poszczególnych kanałów TV, dostarczanych naszym abonentom. Narzędzie to powstało z myślą o doskonaleniu naszej unikatowej oferty programowej" - napisał w stanowisku przesłanym money.pl Karol Wieczorek z biura prasowego Netii.

Platforma chce wykorzystać narzędzie pomiarowe do "polepszenia oferty programowej i optymalizacji czasu reklamowego przez samych nadawców, zwłaszcza kanałów tematycznych". Zyskać na tym mają klienci Netii.

