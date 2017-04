Jakub Papierski: zagraniczni inwestorzy zmieniają opinię o Polsce

Jeszcze 6-7 miesięcy temu wielu makroekonomistów oczekiwało, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2017 r. będzie wynosił dwa albo mniej procent. W chwili obecnej consensus wskazuje na 3,5 albo nawet więcej - mówi wiceprezes PKO BP Jakub Papierski. Jego zdaniem jest odzwierciedlenie dobrych trendów w gospodarce.

W opinii Jakuba Papierskiego Stany Zjednoczone to jeden z najważniejszych rynków, na których plasowany jest polski dług, to jest również rynek, na którym wielu polskich emitentów korporacyjnych sprzedaje swoje obligacje. - Dlatego bardzo ważne jest, by inwestorzy mieli możliwość dowiedzenia się o Polsce z pierwszej ręki na spotkaniach z delegacją rządową, jak i od samych firm - uważa wiceprezes PKO BP.