Wszystkie autostrady w Polsce będą płatne. Bramki nie znikną

Fot. GERARD/REPORTER

Opłatami objęte zostaną wszystkie autostrady w Polsce. Państwo skasuje kierowców za przejazd A2 z Warszawy do Łodzi (90 km), A1 ze Strykowa do Torunia (160 km) i A4 z Krakowa do granicy z Ukrainą w Korczowej (260 km) oraz wszystkimi nowymi odcinkami, które zostaną oddane do użytku w kolejnych latach.



"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że autostrady zostaną objęte systemem opłat w latach 2018-2024. Minimalna stawka stawka za przejechanie kilometra ma nie być niższa niż 10 gr, a maksymalna nie przekraczy 20 gr.

To taniej niż na 740 km autostrad koncesyjnych, którymi zarządzają prywatne firmy (Autostrada Wielkopolska, Stalexport i GTC), gdzie trzeba płacić nawet 36 groszy za kilometr. Przejazd na najdłuższym odcinku, który ma zostać objęty nowymi opłatami z Krakowa do przejścia granicznego w Korczowej będzie kosztować od 26 do 52 zł.

Obecnie opłaty na polskich drogach pobierane są na pięć różnych sposobów. Każda z firm zarządzających autostradami ma własny odrębny system, a dodatkowo na 261 km zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Gliwice) kierowcy płacą na bramce albo elektronicznie. Wprowadzenie jednolitego systemu w całej Polsce będzie możliwe po 2037, gdy wygaśnie koncesja Autostrady Wielkopolskiej na A2."Dziennik Gazeta Prawna" zapowiada, że znienawidzone przez kierowców bramki, które w szycie sezonu urlopowego powodują wielokilometrowe kolejki na najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych, nie znikną z polskich autostrad.

Gazeta cytuje Jana Krynickiego z GDDKiA, który przekonuje, że obowiązujące w Polsce przepisy nie pozwalają na wprowadzenie wyłącznie systemu elektronicznego. - Oczekujemy, że firmy, które będą ubiegać się o kontrakt na budowę nowego systemu, zaproponują również, jak połączyć pobór manualny z elektronicznym - powiedział "DGP".

Już dzisiaj na wybranych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych płacą pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t i wszystkie autobusy. Poniżej mapa dróg objęta systemem viaToll.

oprac. Arkadiusz Braumberger