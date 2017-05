Oświadczenia majątkowe ministrów. Co mają członkowie gabinetu Beaty Szydło?

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER

Słynna stodoła ministra Szyszki, miliony wiceministra Morawieckiego i dwudziestodwuletnie cinquecento Beaty Kempy. Kancelaria premiera opublikowała właśnie oświadczenia majątkowe członków rządu.

Oświadczenia majątkowe szefowej rządu i jej ministrów pojawiły się na stronie kancelarii premiera w piątek po południu. Sama Beata Szydło w ciągu roku odłożyła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Także lektura oświadczeń jej podwładnych jest ciekawa.

Nie po raz pierwszy problem z podaniem stanu majątkowego ma minister środowiska Jan Szyszko, który w oświadczeniu wykazał, że ma dom o powierzchni 75 mkw, by następnie w korekcie oświadczenia poprawić, że jednak jest to 179 mkw. Raz podaje, że ma osiem działek, a później, że jednak sześć. Nie zapomniał natomiast o słynnej już stodole, która tym razem została dokładnie opisana.

Jakie inne ciekawostki możemy znaleźć? Otóż wicepremier Morawiecki wycenia swoje meble na 135 tys. zł i oświadcza, że jakiekolwiek dywidendy otrzymane w czasie piastowania urzędu przeznaczy na cele charytatywne. Szefowa kancelarii premiera Beata Kempa natomiast sprzedała w zeszłym roku dwudziestodwuletnie Cinquecento za 500 zł.

Mateusz Morawiecki

Wicepremier i szef gospodarczego superresortu zgromadził 2 mln 900 tys. zł oszczędności i papiery wartościowe warte 4 mln 330 tys. zł. Ma 150-metrowy dom i jest w trakcie kupowania 72-metrowego mieszkania, którego budowa ma się zakończyć w tym roku. Ma też działkę ze stumetrowym domem. Jest również współwłaścicielem segmentu o powierzchni 180 mkw i właścicielem 2 ha działki rolnej.

Z akcji BZ WBK otrzymał w zeszłym roku 144 tys. zł dywidendy, które zobowiązał się przekazać na cele społeczne. Zresztą w oświadczeniu zadeklarował, że wszystkie tego typu dochody będzie przeznaczał na cele charytatywne.

Swoje meble wycenił na 135 tys. zł, z czego 60 tys. zł to wartość zabudowy kuchennej.

Piotr Gliński

Piotr Gliński może się pochwalić domem o powierzchni 400 mkw. Stoi na 515-metrowej działce. Wicepremier zaznacza, że nieruchomość jest w połowie własnością jego siostry. Do tego Gliński dysponuje też 58-metrowym mieszkaniem. Tutaj współwłaścicielką jest żona wicepremiera. Poza tym szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego dysponuje działką o powierzchni 1 ha.

W gotówce i na kontach oszczędnościowych Gliński trzyma 66 tys. zł w PKO BP i 27 tys. zł w banku City Handlowy. Pieniądze dzieli z żoną. Podobnie jak i kredyt. Do spłacenia Glińskim zostało już 15 tys. zł ze 120 tys. zł zaciągniętych na kupno mieszkania.

W garażu wicepremiera stoją dwie toyoty: avensis i yaris. Warte łącznie 34 tys. zł, obie kupione z małżonką. Gliński może się też pochwalić w domu obrazem Edwarda Dwurnika za 20 tys. zł.

W ubiegłym roku zarobił 202 tys. zł za pracę w KPRM. Do tego dołożył prawie 30 tys. zł diety parlamentarnej. Oprócz tego 7 tys. zł dorzucił Uniwersytet w Białymstoku, a kolejne 8 tys. zł zarobił na wynajmie nieruchomości. Łącznie wypracował więc 250 tys. zł.

Jarosław Gowin

Wicepremier i minister nauki jest współwłaścicielem 98-metrowego mieszkania i 40-metrowej działki. Zgromadził 40 tys. zł oszczędności. W KPRM zarobił 185 573,96 zł, a z Sejmu otrzymał 29 594,52 zł. W 2016 r. dostał łącznie 215 168,48 zł.

Andrzej Adamczyk

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk jest właścicielem domu o powierzchni 187,1 mkw. Do oświadczenia majątkowego wpisał też 37-metrowe mieszkanie, które w spadku otrzymała jego żona. W spadku otrzymała też warte niecałe 5 tys. zł akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości, które minister również wpisał do oświadczenia. Ma akcje handlującej paszą spółki Agrokompleks w Sance o wartości 17,1 tys. zł. W zeszłym roku zebrał z nich 4730,70 zł dochodu.

Adamczyk jest właścicielem dwóch działek budowlanych, ma też współwłasność w kilku drogach. Wartość działek budowlanych oszacował na 180 tys. zł, a współwłasność w drogach na nieco ponad 2 tys. zł. Szef resortu infrastruktury zgromadził 142 tys. zł oszczędności i posiada dwunastoletniego passata. Jako minister otrzymał w ubiegłym roku 132 471,14 zł wynagrodzenia, a jako poseł - 29676,96 zł. Otrzymał też 4 tys. zł z polisy ubezpieczeniowej.

Witold Bańka

Minister sportu może się pochwalić domem o powierzchni 180 mkw. Ma również działkę o powierzchni 4 tys. mkw. Na koncie zgromadził 91 tys. zł. W garażu trzyma natomiast dacię sandero z 2009 r. W ostatnim roku szef resortu sportu zarobił 171 tys. zł.

Mariusz Błaszczak

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może się pochwalić domem o powierzchni ponad 150 mkw. Dodatkowo ma również 49-metrowe mieszkanie. Na koncie Błaszczak zdeponował 190 tys. zł. Do tego ma 300 euro i polisę na życie za 30 tys. zł. Minister w garażu trzyma z kolei fiata 500L z 2013 r.

Marek Gróbarczyk

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej nie należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci w rządzie Beaty Szydło. Gróbarczyk ma majątek składający się z 145-metrowego domu, 72-metrowego mieszkania i gospodarstwa o powierzchni 1 ha.

Na koncie zdeponował 190 tys. zł i 250 tys. euro. Łącznie więc w oszczędnościach ma ponad 1,2 mln zł. Do tego Gróbarczyk dysponuje papierami funduszu mieszkaniowego o wartości 230 tys. zł. W ubiegłym roku minister zarobił prawie 200 tys. zł za pracę w resorcie. Do tego skasował też pieniądze za mandat europarlamentarzysty. Było to 30 tys. euro. Poza tym zarobił 7 tys. zł na lokatach.

Krzysztof Jurgiel

Minister rolnictwa może się pochwalić domem o powierzchni 150 mkw. Poza tym ma ponad 400-metrową działkę. Na kontach zgromadził 150 tys. zł. Minister w garażu trzyma forda s-maxa z 2009 r.

W ciągu ostatniego roku zarobił 200 tys. zł za pracę w resorcie i 28 tys. zł z tytułu diet parlamentarnych.

Mariusz Kamiński

Dzięki corocznym oświadczeniom majątkowym można też sprawdzić, co posiada koordynator służb specjalnych. Mariusz Kamiński na własność ma tylko 39-metrowe mieszkanie. Poza tym nie ma żadnej gotówki, żadnych oszczędności. Ma za to kredyt mieszkaniowy o wartości 85 tys. zł.

Podobnie jak pozostali ministrowie Kamiński w ostatnim roku zarobił 200 tys. zł za pracę w KPRM i 29 tys. zł otrzymał z tytułu diety parlamentarnej.

Beata Kempa

Szefowa Kancelarii Premiera jest współwłaścicielką domu o powierzchni 146,9 mkw. Ma też działkę o powierzchni 0,75 ha i jest właścicielką jednej trzeciej działki o powierzchni 0,8 ha. Zgromadziła 58 tys. zł w gotówce, ale na koncie w banku ma niewiele ponad 400 zł. Na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego zgromadziła niewiele ponad 650 zł.

Ma trzy samochody: lancię delta z 2011 r., peugeota 207 z 2006 r. i citroena C2 z 2003 r. Pani minister w zeszłym roku dwa auta sprzedała. Toyotę rav4 z 2004 r. za 17,8 tys. zł, a dwudziestodwuletnie cinquecento za 500 zł.

Beata Kempa ma sporo zobowiązań. Do spłaty ma jeszcze ponad 430 tys. zł kredytu hipotecznego, prawie 90 tys. zł kredytów gotówkowych i ponad 30 tys. zł samochodowego. W zeszłym roku zarobiła 206 635,56 tys. zł, z czego 29 594,52 zł dostała z diety poselskiej.

Na następnej stronie prześwietlamy oświadczenia m.in. Antoniego Macierewicza i piszemy o stodole ministra Szyszki.

Poprzednia strona 1

2 Następna strona