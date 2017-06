PGNiG otwiera inkubator dla startupów

Inkubator InnVento będzie wspierał początkujących przedsiębiorców oraz naukowców realizujących projekty dla sektora energetycznego. Efektem mają być innowacyjne rozwiązania technologiczne do wdrożenia w spółkach z Grupy Kapitałowej PGNiG.

To pierwszy inkubator przedsiębiorczości w branży naftowo-gazowniczej w Polsce. Autorski program PGNiG oferuje startupom wsparcie w początkowej fazie ich działalności. InnVento to nie tylko przestrzeń biurowa do pracy, ale także dostęp do ekspertów z grupy PGNiG oraz wsparcie doradców z zakresu prawa, księgowości i sprzedaży. Z oferty inkubatora będą mogli skorzystać młodzi naukowcy oraz przedsiębiorcy, którzy zajmują się rozwojem innowacyjnych technologii dla sektora energetycznego.

– Otwieramy u nas przestrzeń dla młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. To dla nich przede wszystkim dobra okazja do zapoznania się ze specyfiką branży gazowniczej i rozwijania własnych pomysłów pod fachowym okiem – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Dostęp do biura i ekspertów

Na przestrzeni blisko 600 m.kw. InnVento oferuje pomieszczenia do pracy samodzielnej i wspólnej, open space do dowolnego zaaranżowania, salki konferencyjne i sprzęt biurowy. Bliskość centrali PGNiG SA ułatwi kontakt z ekspertami. Ponadto w InnVento regularnie odbywać się będą spotkania ze specjalistami z poszczególnych spółek z grupy PGNiG, warsztaty, prezentacje i sesje coachingowe. Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć także na wskazówki dotyczące pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

– Jednym z największych atutów InnVento jest dostęp do zasobów grupy PGNiG, wiedzy eksperckiej, naszego know-how. Chcemy się tym podzielić ze startupami w myśl zasady open innovation. Dostęp do części infrastruktury produkcyjnej czy niektórych baz danych pozwoli im na rozwój innowacyjnych pomysłów i przetestowanie ich w rzeczywistych warunkach – podkreśla Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju.



Na lewo Piotr Woźniak, na prawo Łukasz Kroplewski

Partnerami InnVento są Agencja Rozwoju Przemysłu, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Instytut Nafty i Gazu. Dzięki temu program stanowi wypadkową wiedzy i możliwości eksperckich kilku organizacji. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Energii.

Kto może dołączyć do InnVento?

Rekrutacja startupów do inkubatora prowadzona jest na bieżąco poprzez stronę innvento.pl.

Informacja prasowa