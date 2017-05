PGNiG: miliardowy zysk na wydobyciu gazu i ropy. Drugie najwyższe zyski w historii

Fot. Shutterstock/curraheeshutter

Wydobycie gazu i ropy dało PGNiG większość zysków w pierwszych trzech miesiącach roku. Ponad dwukrotnie więcej niż wynosiły zarobki na dystrybucji gazu. Dzięki temu pierwszy kwartał 2017 r. był drugim najlepszym w historii firmy.

PGNiG miało 1 599 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale 2017 r. wobec 1 386 mln zł zysku rok wcześniej. Tylko raz w historii udało się firmie wykazać wyższe zyski - w czwartym kwartale 2012 roku.

- Cieszą nas wyniki poszczególnych segmentów, szczególnie Poszukiwanie i Wydobycie oraz Wytwarzanie, w których odnotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty. Dzięki nowym kontraktom wzmacniamy pozycję na rynku gazu w kraju i rozwijamy działalność międzynarodową - powiedział prezes Piotr Woźniak.

Tak dobre wyniki zaskoczyły analityków rynku. Średnia prognoza tych ankietowanych przez PAP wskazywała na zysk, ale na poziomie "zaledwie" około 1,28 mld zł. Wynik był więc lepszy od oczekiwań o 25,4 proc. Giełda nagrodziła to wzrostem kursu o 4,8 proc.

Notowania PGNiG w czwartek





Wynik operacyjny segmentu "Poszukiwanie i Wydobycie" w pierwszym kwartale roku wyniósł aż 1,08 mld zł i był o 492 mln zł wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem, tj. o 83 proc.. Przychody wyniosły 1,85 mld zł, co oznacza wzrost o 500 mln zł (+37 proc.) przy kosztach z działalności operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym poziomie.

Nie wzięło się to jednak z nadzwyczajnego zwiększenia skali działalności spółki w tym obszarze. Wydobycie gazu osiągnęło poziom 1186 mln m3, podczas gdy rok wcześniej 1179 mln m3, a ropy 346 tys. ton, podczas gdy rok wcześniej 348 tys. ton. O zyskach zadecydowały ceny.

Średnia cena sprzedaży przez PGNiG wydobytego gazu w pierwszym kwartale 2017 roku była wyższa o 35 proc. w porównaniu z tym co notowano rok wcześniej. Średnia kwartalna cena ropy naftowej Brent wyrażona w złotym wzrosła o 61 proc. Za tym poszła dynamika przychodów.

Razem z wzrostem zysków na wydobyciu spadły wyniki działalności dystrybucyjnej do 461 mln zł z 533 mln zł ro temu oraz z obrotu i magazynowania gazu do 308 mln zł z 375 mln zł rok temu.

To co działało na plus dla segmentu wydobycia, to pogorszyło wyniki w obrocie i magazynowaniu. Mimo większego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o 11 proc. (do 8,87 mld m3), koszty zakupu gazu z wydobycia krajowego były większe.

W przypadku segmentu dystrybucji również zwiększenie skali dystrybucji gazu o 13 proc. do 3,94 mln m3 nie dało większych zysków. Spółka tłumaczy to zwiększeniem zatrudnienia o 3 proc. oraz rosnącymi stawkami taryfowymi Gaz-System, liczonymi od większych ilości przesyłanego gazu.

Wzrost wyników dał segment wytwarzania energii elektrycznej - PGNiG zarobiło na tym 301 mln z w porównaniu z 266 mln zł rok temu. To wynik wzrostu przychodów ze sprzedaż ciepła do 859 mln zł z 742 mln zł rok wcześniej. Wynika to głównie z włączenia do holdingu dwóch spółek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (dawniej: Spółka Energetyczna Jastrzębie), które dały 116 mln zł sprzedaży i 40 mln zł zysku EBITDA, a częściowo zwiększonym zakupom ciepła przy niższych temperaturach.