Morawiecki dla money.pl: Dziś jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy i tęczy

Potwierdziły się bardzo dobre wieści z polskiej gospodarki. W I kw. tego roku rozwijała się w tempie 4 proc. - Dzisiaj jesteśmy po bardzo bezpiecznej stronie mocy i tęczy – mówi money.pl Mateusz Morawiecki, wicepremier oraz minister rozwoju oraz finansów.

W ciągu ostatnich 5 lat tylko raz mieliśmy lepsze statystyki - w 2011 r. Wzrost o 4 proc. w I kwartale to też jeden z najlepszych wyników w Europie. Odbicie przyszło nagle, druga połowa poprzedniego roku wcale nie wyglądała tak dobrze.

- Większość instytucji finansowych zwracało uwagę, że w tym roku wzrost wyniesie ok. 2 proc. Nie chcę wypominać niektórym, ale bardzo słynne instytucje tak właśnie prognozowały. Bo po prostu nie wierzyły, że nasze stymulowanie inwestycji da efekt - mówi nam minister finansów i rozwoju.

- Dobrze pan wie, że przygotowanie inwestycji to nie jest jak ugotowanie ziemniaków na gazówce, przygotowanie ich to bardziej 20 tygodni, a przy większych inwestycjach mówimy nawet o 20 miesiącach - dodał.

Wicepremier zaznaczył, że rząd pozostaje przy "ostrożnościowych i konserwatywnych" projekcjach.

- Poczekajmy do drugiej połowy roku, jak będzie wyglądał trzeci i czwarty kwartał. Dzisiaj jesteśmy po bardzo bezpiecznej stronie mocy i tęczy. I jestem z tego bardzo zadowolony. Szczególnie, że udało się zaktywizować polskich przedsiębiorców, polski kapitał. Jest więcej inwestycji, także tych zaawansowanych technologicznie - mówi w wywiadzie dla money.pl Morawiecki.

Wywiad z wicepremierem Mateuszem Morawieckim został przeprowadzony na kongresie Impact'17.

