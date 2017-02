PKB Polski. Morawiecki: wzrost w 2017 r. może przekroczyć 3,5 proc.

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/ EastNews

Wzrost PKB w 2017 r. może przekroczyć 3,5 proc. - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki we wtorek wieczorem w TVP Info.

- Tempo rocznego wzrostu PKB o 3,1 proc. nie do końca nas satysfakcjonuje. Myślę, że jest szansa na osiągnięcie wzrostu gospodarczego w wysokości nawet powyżej 3,5 proc. - mówił wicepremier.

Pytany o przyjętą we wtorek przez rząd Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, powiedział, że jest ona dla polskich rodzin. - To nie jest tylko strategia dla polskich przedsiębiorców - mówił. Poinformował, że priorytetami Strategii są niskie bezrobocie, wysokie wynagrodzenia i bezpieczeństwo miejsc pracy.

Zapytany o źródła finansowania Strategii, Morawiecki wymienił środki unijne, w tym plan Junckera, budżetowe oraz zachęty dla inwestorów prywatnych.

- W 2017 r. inwestycje będą rosły w zdecydowanie szybszym tempie niż w poprzednim - powiedział.

Morawiecki wyraził nadzieję, że "w 2017 r. wpływy do budżetu z tytułu uszczelniania VAT będą o ok. 10 mld zł wyższe niż w roku poprzednim".

Jak mówił, to odbieranie dochodów zorganizowanej przestępczości. - Mafie VAT-owskie zamieniły dresy na białe kołnierzyki i pławią się w luksusie (...) Działają w różnych branżach" - powiedział. Dodał, że chodzi np. o mafię paliwową czy stalową. "Gdy wprowadzamy takie instrumenty, jak odwrócony VAT, przerzucają się na złoto, srebro, drewno mahoniowe, elektronikę użytkową, telefony komórkowe - podkreślił.

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że pieniądze z VAT wspomogą m.in. rozwój, a także programy Rodzina plus, Mieszkanie plus.

Z wtorkowego flash szacunku GUS wynika, że PKB w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 2,7 proc. rok do roku oraz wzrósł o 1,7 proc. kwartał do kwartału wobec skorygowanego wzrostu w III kwartale na poziomie 0,4 proc.

Ekonomiści oczekiwali, że w IV kwartale 2016 r. gospodarka urosła o 2,5 proc. rok do roku.

Rząd przyjął we wtorek Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej główny cel to wzrost zamożności Polaków. Zakłada ona m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliżyć się do poziomu unijnej średniej.

W Strategii dużą wagę rząd przywiązuje też do wzrostu innowacyjności Polski, reindustrializacji, a także zrównoważonego rozwoju kraju, realizowanego z uwzględnieniem interesu mniejszych miast oraz wsi.

Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego(krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.