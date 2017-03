PKP Energetyka: nie prowadzimy wyprzedaży majątku

Fot. Andrzej Grygiel/ PAP

Spełnia się czarny sen PiS? Politycy tej partii sprzeciwiali się prywatyzacji PKP Energetyki argumentując, że prywatny właściciel może wyprzedawać jej majątek. Minęło półtora roku i spółka chce sprzedać sieć trakcyjną na bocznicach przy kopalniach. Jej prezes stanowczo zaprzecza, by była to wyprzedaż majątku. - Chcemy odsprzedać te sieci w cenie miedzi kopalniom kontrolowanym przez państwo - odpowiada.



Przetarg, który PKP Energetyka ogłosiła na sprzedaż sieci trakcyjnej na bocznicach przy pięciu kopalniach, wywołał burzę. Chodzi o kopalnie Brzeszcze, Ziemowit Lędziny, Piast, Dębieńsko i Wesoła Mysłowice. Pojawiły się głosy, że stało się właśnie to, czego obawiali się przeciwnicy prywatyzacji - prywatny właściciel firmy wyprzedaje majątek, który jest niezbędny dla prowadzenia ruchu kolejowego. Nie zabrakło i bardziej dosadnych zarzutów: że oto infrastruktura kolejowa trafi do firm skupujących złom.

Co sprzedaje PKP Energetyka

W sprawie interweniowały organizacje branżowe. W liście otwartym do ministrów infrastruktury Andrzeja Adamczyka i energii Krzysztofa Tchórzewskiego (obaj byli największymi krytykami prywatyzacji przeprowadzonej za kadencji PO) przedstawiciele Railway Business Forum, Fundacji ProKolej, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych i Izby Gospodarczej Transportu Lądowego wyrażają zaniepokojenie i proszą o rozwiązanie problemu. "Bocznice te są w pełni wykorzystywane, a w ciągu doby obsługiwane są pociągi towarowe o masie ok. 3000 ton brutto" - zwracają uwagę. "Obawiamy się, że brak zdecydowanych działań w tej kwestii może skutkować zlikwidowaniem sieci trakcyjnej ze szkodą dla naszej gospodarki" - dodają.

Prezes PKP Energetyki Wojciech Orzech nie rozumie skąd to całe zamieszanie. - Mówimy o działaniach, które są udokumentowane przynajmniej od 2010 r., kiedy PKP Energetyka była jeszcze państwowa - tłumaczy i dodaje, że obecny zarząd spółki kontynuuje robienie porządków w majątku spółki.

A dlaczego porządki są potrzebne? W wyniku licznych przekształceń właścicielskich, sieć trakcyjna nad bocznicami w kopalniach stała się własnością PKP Energetyki. - Te kopalnie to jedyne miejsca w całej Polsce, gdzie PKP Energetyka posiada sieć trakcyjną. A zadaniem spółki nie jest posiadanie sieci trakcyjnej, tylko dostarczanie energii. Chcemy więc wyprostować sprawę, która jest nielogiczna - tłumaczy prezes.

Według jego deklaracji, to jedyny powód, dla którego spółka chce sprzedać sieć. Przesłanki ekonomiczne nie wchodzą tu w grę. - Wartość tej infrastruktury to około połowa promila wartości całego naszego majątku - mówi. - Chcemy go sprzedać kopalniom. Nie zostały podjęte żadne kroki, żeby to sprzedać komukolwiek innemu - zapewnia Orzech.

Rzecz w tym, że kopalnie nie są zainteresowane kupnem albo dzierżawą sieci. Prezes pokazuje na dowód protokoły ze spotkań z przedstawicielami kopalni jesienią 2010 r. i jesienią 2011 r. - Spółka chce odsprzedać te sieci w cenie miedzi kopalniom, kontrolowanym przecież przez Skarb Państwa. Nie wiem, gdzie tu kontrowersje - mówi.

Prywatyzacja PKP Energetyki

Kontrowersje mogą dotyczyć momentu, w którym sprawa się pojawiła. Kiedy tylko Andrzej Adamczyk objął tekę ministra infrastruktury, powołał zespoły, które miały zbadać legalność prywatyzacji dwóch spółek z Grupy PKP: PKP Energetyki (sprzedanej funduszowi CVC) i Polskich Kolei Linowych (nabywcą był fundusz Mid Europa Partners). W przypadku PKP Energetyki te prace skończyły się pozwem do sądu o unieważnienie transakcji sprzedaży.

Minister mówił WP money, że w przypadku prywatyzacji PKP Energetyki zespół dopatrzył się tak dużych nieprawidłowości, że nie mógł ich zlekceważyć. Nie ujawnił jednak, jakie to nieprawidłowości tłumacząc, że pozew jest w sądzie i to do sądu należą decyzję w tej sprawie. - Zespół ekspertów prawa stwierdził w sposób jednoznaczny: transakcja z punktu widzenia prawa jest nieważna - mówił Adamczyk. - Tam stwierdzono przede wszystkim nieprawidłowości w procesie sprzedaży. Nieprawidłowości tego rodzaju i tej wagi, które wręcz nakazywałyby każdemu funkcjonariuszowi publicznemu zgłoszenie tych uchybień. Nie można było przejść nad nimi do porządku dziennego - dodał.

Fundusz CVC zapłacił za udziały PKP Energetyki ponad 1,4 mld zł. Lwia część tej kwoty trafiła na dokapitalizowanie PKP Intercity, które miało zainwestować te pieniądze w tabor.