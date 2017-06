PKP Intercity ma problem z wagonami. Na wakacje znów pożyczymy je od Czechów

Fot. Adam Guz/REPORTER

Narodowy przewoźnik kolejowy PKP Intercity ma za mało wagonów, by zawieźć Polaków na wakacje. Kolejny rok z rzędu ratuje się pożyczając dodatkowe z Czech. A mówimy o firmie, która od kilku miesięcy chwali się programem inwestycji na 2,5 mld zł.

Wagonów ma być pięćdziesiąt. Za ich wynajęcie PKP Intercity zapłaci Kolejom Czeskim prawie 5 mln zł. Przewoźnik będzie je dostawiał do pociągów kategorii TLK, czyli tych najtańszych w ofercie. Nie powinniśmy się zatem dziwić, jeśli nad morze czy w góry pojedziemy czeskim wagonem. Tak jest zresztą co roku. Na poprzednie wakacje PKP Intercity wydzierżawiło od Czechów 40 wagonów, rok wcześniej - 30.

Kłopoty z taborem

PKP Intercity ma ok. 1,5 tys. wagonów, do tego 19 pociągów Pendolino (nie wliczamy tego, który w kwietniu rozbił się pod Opolem), 20 Dartów i 20 Flirtów. Wydawałoby się, że nie będzie musiało ratować się pożyczając tabor. A jednak.

- Z wagonami w PKP Intercity jest krucho - mówi money.pl ekspert rynku transportowego i prezes Fundacji ProKolej Jakub Majewski.

- Przewoźnik generalnie ma mało wagonów, które są akurat sprawne i mają wszystkie wymagane przeglądy. Do tego dochodzą jeszcze remonty i objazdy. Jeśli pociąg jedzie objazdem, to przejazd zajmuje mu dłużej. Siłą rzeczy potrzebne jest więcej składów, żeby obsłużyć wszystkie planowane połączenia - tłumaczy.

Lipiec i sierpień to dla PKP Intercity tradycyjnie szczyt przewozowy. Spółka wozi urlopowiczów, wycieczki, dzieci na kolonie, itd. Na wakacje spółka dodała do rozkładu 100 dodatkowych pociągów. A do tego potrzeba taboru.

Rzeczniczka przewoźnika Marta Ziemska zapewnia w rozmowie z money.pl, że realizacja rozkładu nie jest zagrożona. - To normalna praktyka, że w czasie kiedy mamy zwiększone potoki pasażerskie, dzierżawimy dodatkowe wagony. Inne koleje też tak robią - zapewnia.

- Dlatego apelujemy do pasażerów, by planowali podróż z wyprzedzeniem i z wyprzedzeniem kupowali bilety. To nam pozwoli lepiej planować i - jeżeli to możliwe - dostawiać dodatkowe wagony - dodaje.

Sytuacji nie poprawia fakt, że PKP Intercity nie może odmówić sprzedaży biletu. Wyjątkiem jest przejazd Pendolino. - Zobowiązuje nas ustawa. Możemy wtedy tylko uprzedzić pasażera, że to bilet bez gwarancji miejsca siedzącego - mówi rzeczniczka.

PKP Intercity ma plan

Niedobory taboru są o tyle dziwne, że spółka ma cały ogromny plan z nimi związany o wartości 2,5 mld zł. To mają być inwestycje właśnie w naprawę pociągów. Plan zakłada modernizację 455 wagonów i zakup 55 nowych. Nowe wagony mają być dostosowane do jazdy z prędkością 200 km/godz. Mowa była także o kupnie 40 nowych lokomotyw i remoncie 20 starych.

Problemów z pieniędzmi spółka też nie ma. Zadbały o to poprzednie władze PKP, które dokapitalizowały PKP Intercity pieniędzmi ze sprzedaży PKP Energetyki. Do przewoźnika trafił miliard złotych z przeznaczeniem właśnie na inwestycje. Było to półtora roku temu, ale od tego czasu sytuacja taborowa spółki zbytnio się nie zmieniła.

Zdaniem Majewskiego problem z taborem to efekt źle pojętej troski o koszty. - Przychodzi nowy zarząd, chce się wykazać i pokazać dobry wynik. Najprościej zrobić to wstrzymując inwestycje w tabor. Wynik rośnie. Właściciel - czyli ministerstwo - jest zadowolony. Do czasu, aż telewizja pokaże ludzi wsiadających do pociągu przez okna albo podróżujących w toaletach. Wtedy szybko zleca się przeglądy i remonty, ale wynik leci na łeb na szyję. To taka sinusoida, bardzo charakterystyczna dla PKP Intercity. Jak jest dobry wynik, to można się wkrótce spodziewać problemów z taborem. A przypomnijmy, że wynik za 2016 r. był, jak na PKP Intercity, bardzo dobry - wskazuje ekspert.

Przypomnijmy. PKP Intercity zanotowało w zeszłym roku 47 mln zł zysku. To pierwszy dodatni wynik narodowego przewoźnika kolejowego od dziewięciu lat. Poprzednio spółka była na plusie w 2007 r. Straty wykazywane przez PKP Intercity miedzy 2008 a 2015 r. przekroczyły łącznie 0,5 mld zł. Ale to właśnie wtedy przewoźnik kupił Pendolino za 400 mln euro (koszt samych pociągów), Darty za 1 mld zł i Flirty za 1,15 mld zł. Amortyzacja jeszcze przez kilka lat będzie ciągnęła wynik finansowy spółki w dół.