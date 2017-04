Pomoc Polski dla Syrii. Witold Waszczykowski deklaruje "kilkanaście milionów euro"

Fot. PAP/EPA/OLIVER HOSLET 05.04.2017, Bruksela. Szef MSZ Kuwejtu Sabah Al Khalid Al Sabah rozmawia z W. Waszczykowskim.

Polska przeznaczy kilkanaście milionów euro na pomoc dla Syrii. Taką deklarację złożył w Brukseli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podczas konferencji pokojowej na rzecz Syrii. Łączna kwota pomocy, jaką zadeklarowały kraje biorące udział w konferencji to 6 mld dol.



- Pragniemy wyrazić solidarność z mieszkańcami Syrii i jednocześnie zapewnić o naszej determinacji w dążeniu do zakończenia ich cierpienia - podkreślił minister Witold Waszczykowski w swoim wystąpieniu podczas Konferencji na rzecz wsparcia Syrii i regionu w Brukseli.

Strona polska zadeklarowała realizację Pakietu pomocy humanitarnej na rzecz Bliskiego Wschodu, który rząd RP zatwierdził w poprzednim roku.

- Przypomniałem nasze działania w ubiegłym roku, przypomniałem, ile w pierwszym kwartale przeznaczyliśmy na pomoc. Jest to około 5 milionów euro. Za kilka tygodni wybieram się do Libanu, gdzie zapowiem dalszą pomoc na ten rok. Chcielibyśmy, aby było to kilkanaście milionów euro - mówił szef polskiej dyplomacji podczas krótkiego spotkania z mediami.

Polski wkład finansowy pomoc dla Syrii będzie jednak w praktyce symboliczny. Ponad 70 krajów biorących udział w konferencji w Brukseli obiecało na pomoc Syrii łącznie 6 miliardów dolarów w tym roku. Kwota ta ma pokryć koszty pomocy dla Syryjczyków w ich kraju, jak również potrzeby syryjskich uchodźców, którzy są za granicą.

- Potrzeby Syrii są ogromne. Nasza konferencja wysłała w świat mocne przesłanie. Nie pozwalamy na to, by zawieść syryjski naród - stwierdził komisarz UE ds. pomocy humanitarnej Christos Stylianides. - Ta liczba robi wrażenie, zobowiązania są znaczące - dodał.

W skali globalnej największym darczyńcą dla Syrii jest Unia Europejska, która w br. zobowiązała się do przekazania na pomoc humanitarną 1,3 mld dol.

Wkład finansowy Polski ma być przeznaczony na realizację kompleksowych działań na rzecz osób przebywających w Syrii oraz uchodźców, osób wewnętrznie przesiedlonych i przyjmujących ich społeczności na terenie Libanu, Jordanii oraz Iraku.

Środki te będą wykorzystane również na wsparcie Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w odpowiedzi na Kryzys Syryjski (MADAD). Polska pomoc jest wyrazem solidarności z krajami dotkniętymi kryzysem humanitarnym, a jednocześnie stanowi wyraz odpowiedzialnego podejścia do wyzwania, jakim stał się kryzys migracyjny dla państw członkowskich Unii Europejskiej.

Konferencja na rzecz wsparcia Syrii i Regionu stanowi kontynuację londyńskiej konferencji na rzecz pomocy dla Syrii i państw regionu, która miała miejsce w lutym 2016 r. oraz trzech wcześniejszych konferencji darczyńców organizowanych na rzecz Syrii w Kuwejcie. Organizatorami spotkania byli Unia Europejska, ONZ, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Katar oraz Kuwejt.

Głównym celem zorganizowanego w Brukseli spotkania było zwiększenie pomocy udzielanej dotkniętej przedłużającym się konfliktem Syrii i sąsiadujących z nią krajów oraz dyskusja na temat sposobów osiągnięcia wewnętrznego porozumienia i odbudowy kraju. Na konferencję zaproszono przedstawicieli ponad 60 krajów oraz 20 organizacji międzynarodowych.

ONZ szacuje tegoroczne potrzeby humanitarne w Syrii na 8,1 mld dol., z czego 4,7 mld ma kosztować pomoc uchodźcom.

Na poprzedniej międzynarodowej konferencji darczyńców dla Syrii, w lutym ub. roku w Londynie, kraje zadeklarowały pomoc w wysokości 12 mld dol. rozłożoną na wiele lat, z czego ok. 6 mld dol. w roku 2016.