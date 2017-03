Polski pociąg pojechał do Norwegii. Wytrzyma nawet zderzenie z reniferem

Fot. mat. Stadler

Pierwszy z 26 pociągów Flirt produkowanych w Siedlcach dla norweskich kolei NSB popłynął już promem do Norwegii. Składy będą woziły pasażerów w aglomeracji Oslo. Mają być wytrzymałe i łatwe w naprawie. Tak, by bez szwanku wyjść nawet ze zderzenia z reniferem.



Pociągi spełniają wyśrubowane wymogi techniczne. Mają wytrzymywać surowe skandynawskie zimy, więc są wyposażone m.in. w pługi śnieżne i podgrzewane podłogi. Zgodnie z deklaracją producenta mają być równie niezawodne zarówno w temperaturach rzędu 40 stopni poniżej zera, jak i w 35-stopniowych upałach.

Ponadto każdy pojazd ma specjalnie wzmocnione i łatwe do wymiany panele boczne i czołowe. Po co? W przypadku często występujących zderzeń pociągu, np. z reniferami, nie trzeba będzie naprawiać całego czoła pojazdu. Wystarczy szybka wymiana pojedynczych paneli. Dzięki temu przewoźnik będzie miał do dyspozycji większą liczbę pociągów, z mniejszym ryzykiem, że któryś utknie w warsztacie.

- Składy, które budujemy dla NSB są pojazdami bardzo wymagającymi technicznie. Jesteśmy dumni, że możemy budować takie pojazdy w Siedlcach. To potwierdza wysokie kwalifikacje naszej załogi i najwyższą jakość produkowanych w naszym zakładzie pojazdów – mówi Tomasz Prejs, dyrektor zarządzający Stadler Polska.

Samo przewiezienie pociągów za Bałtyk nie jest prostym przedsięwzięciem. Składy są szersze od pociągów eksploatowanych w Polsce. Pierwszy pociąg wyjechał już z fabryki w Siedlcach na holu. W porcie w Świnoujściu załadowano go na prom do Ystad w Szwecji. Stamtąd pojechał dalej do Norwegii.



mat. Stadler

Łącznie Norwegowie kupili 26 takich pociągów. Ostatnie mają być im dostarczone w przyszłym roku. Pociągi są są przeznaczone do obsługi połączeń ruchu podmiejskiego w aglomeracji Oslo oraz regionalnego w południowej Norwegii. Ich prędkość eksploatacyjna wynosi 200 km/godz.