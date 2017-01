Większa ochrona pracowników tymczasowych. Rząd wprowadzi zmiany

Fot. Rafal Oleksiewicz/REPORTER

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - tym m.in. zajmie się rząd. Planowane regulacje przewidują między innymi większą ochronę pracownic w ciąży. Chodzi m.in. o przedłużenie czasu wygaśnięcia takiej umowy.



Zgodnie z projektem, wszystkie umowy o pracę pracownic tymczasowych w ciąży, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, mają być przedłużane do dnia porodu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Projekt przewiduje też, że pracodawcy użytkownicy będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, także zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pracodawca użytkownik, czyli ten, na rzecz którego pracownik tymczasowy wykonuje pracę, będzie również odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy oraz nieudzielenie urlopu wypoczynkowego. Będzie też musiał udostępnić agencji treść wewnętrznych regulacji dotyczących wynagradzania.

Zdaniem resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który projekt przygotował, zmiany mają podnieść standardy pracy tymczasowej i zwiększyć ochronę klientów agencji zatrudnienia. Mają też poprawić skuteczność działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Zmiany w prawie pracy. Agencje tymczasowe mogą mieć kłopot z kobietami

O ewentualnych skutkach takiej regulacji WP money pisało w lipcu 2016. Resort pracy chce, żeby agencje pracy tymczasowej miały obowiązek płacić kobietom w ciąży aż do porodu, nawet jeśli nie ma dla nich zajęcia. Efekt może być taki, że 300 tys. kobiet pracujących tymczasowo może mieć przez to problem z zatrudnieniem, a kobiety w ciąży nie będą miały żadnych szans na pracę. Drugi scenariusz to wykończenie agencji pracy tymczasowej, czego chcieliby związkowcy. Więcej czytaj TUTAJ.

IAR